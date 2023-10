El Gobierno ofrecerá una recompensa de 4 millones de pesos para dar con el paradero de Ezequiel Guazzora

El Gobierno ofrecerá una recompensa de 4 millones de pesos para quienes brinden datos que ayuden a dar con el paradero del periodista Ezequiel Guazzora, prófugo desde hace 54 días y buscado en el marco de una causa por presunto abuso sexual contra una menor de edad.

Según pudo saber PERFIL, la medida se hará efectiva a partir de este sábado 7 de octubre, cuando se publique en el Boletín Oficial.

En las últimas horas, la causa tuvo una novedad que complica aún más al periodista kirchnerista y ex candidato a diputado en una lista con Guillermo Moreno: la Cámara de Crimen confirmó la prisión preventiva contra Paola Andrea de Martino, madre de la denunciante y quien la habría presuntamente entregado a cambio de dinero.

“La menor tiene un discurso coherente, bien estructurado", consideraron los jueces de la Sala 4, agregando además que "no hay elementos que indiquen la participación de terceros". Los datos se obtuvieron de la declaración de la denunciante en la cual identificó el interior y el exterior de la casa de Guazzora. Entregó también un buzo que pertenecería al militante y que él mismo le habría entregado cuando ocurrió el abuso.

Caso Guazzora: la denunciante identificó la casa donde habría ocurrido el abuso y aportó nuevas pruebas

Además, la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de exención de prisión de Guazzora y tampoco aceptó que tenga como defensor al penalista Adrián Albor.

La última información que tiene la justicia sobre Guazzora fue a raíz de una nota que envió él mismo al juez de instrucción, Santiago Bignone, a principios de septiembre: “Es una situación paradojal. Sé que nunca tuve relaciones sexuales con ninguna persona menor de edad, mucho menos por precio y mucho menos aún pactándolo con la madre de esa supuesta persona”, aseguró.

En el mismo escrito, agregó ante las autoridades: “Corren el riesgo de que me mantenga en esta situación durante todo el plazo de prescripción”. ​​

"A esta altura, solo sé que se me acusa de un abuso sexual de una persona menor de edad, entre otras calificaciones del mismo hecho, que habría sucedido en mi casa, previo haber pactado con la madre de la persona menor de edad (no sé si habría sido, supuestamente, un niño o una niña), un precio", dijo.

Ezequiel Guazzora negó la acusación de abuso sexual contra menores y vinculó el caso a la "persecución política"

"No sé la fecha, no sé quién es la madre, no sé quién es el menor de edad, no sé si hubo una declaración testimonial, no sé si se hizo en cámara Gesell, no sé si hay alguna pericia médica o psicológica", cuestionó respecto de la causa en su contra.

En esa línea, planteó que "en el Manual del Buen Inquisidor se enseñaba que, en determinado momento, había que proponerle al acusado de herejía el reconocer su crimen para que cesara el tormento. Esas prácticas cayeron en desuso". "Quiero defenderme, pero se me pide hacerlo desde la cárcel, y eso no es justo", insistió.

"Déjenme defenderme en libertad y bánquense lo que tengo para decir. Y si me condenan, iré preso, que será una medalla en mi pecho el sufrir persecución política", dijo. "Si bien sería muy grave la acusación en mi contra, no menos cierto es que existe la posibilidad de que yo sea inocente. Y no hace falta meterme preso por las dudas", sumó.

La causa está caratulada como “Abuso sexual y corrupción de una menor de 18 años” y se inició en 2022 luego que una joven denunciara haber sido víctima de abuso sexual por parte del periodista. Tras la investigación judicial surgió la hipótesis que el acusado habría pagado una suma importante de dinero a la madre para estar con la menor.

El Juzgado de Instrucción Nro. 54 dispuso la orden de detención del periodista y, tras varios días de búsqueda sin lograr dar con su paradero, la justicia dispuso un pedido de captura nacional e internacional.

AG / Gi