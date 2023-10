El régimen iraní representado por HAMAS es ISIS

Acción. No palabras.

Eso es lo que ahora se exige a nuestros dirigentes.

No simples declaraciones de indignación.

Y esta es la acción que se necesita, ahora.

Una acción que demuestre inequívocamente que en Europa, y en el mundo democrático en general, sigue existiendo una brújula moral que no elige equilibrar intereses políticos, económicos o de otro tipo frente a un mal innegable e incomprensible.

Un ataque terrorista como el del 7 de octubre contra Israel, equivaldría a que entre 40.000 y 50.000 estadounidenses fueran masacrados en una sola ciudad y otros 10.000 a 20.000 fueran tomados como rehenes. La escala es impactante pero la brutalidad fue un acto de cobardía. No fue como si hubiera estallado una bomba atómica. HAMAS es ISIS... fueron de pueblo en pueblo y luego de casa en casa masacrando a niños, mujeres y ancianos.

El Mal es lo que hemos visto en los últimos días.

• Mal que caza a los judíos porque son judíos.

• Mal que asesina bebés y ataca a los ancianos, incluidos los sobrevivientes del Holocausto.

• Mal asesino, que deja atrás a una madre con su bebé recién nacido y aún atado al cordón umbilical, asesinados por los terroristas.

• Mal que decapita a civiles.

• Mal que viola a mujeres jóvenes que yacen junto a sus amigos asesinados.

Ante este Mal no existen dos lados.

Este mal no representa a Dios, no representa a la religión y no representa un futuro justo para el pueblo palestino. Cuando los israelíes comenzaron a distribuir vídeos a principios de esta semana entre los civiles de Gaza, avisándoles con antelación de los ataques aéreos e informándoles de los lugares de la franja de Gaza de 40 kilómetros que permanecerían seguros, Hamás inició una campaña de desinformación para tratar de engañar a los habitantes de Gaza, diciéndoles que los avisos eran una trampa.

A Hamás no le importan los palestinos. Porque Hamás quiere utilizar a los palestinos como escudos humanos.

Y para ser claros, este mal también representa al Ayatolá Jamenei y sus secuaces porque este ataque terrorista de HAMAS involucró materialmente al Régimen iraní.

Los líderes de Irán ni siquiera lo niegan. Durante los últimos tres días, Khatemi, Zarif, Raisi y el propio Líder Supremo estaban entre los muchos que en Irán han elogiado el ataque. Este último dijo: "besamos la frente y los brazos de los inteligentes autores intelectuales de los ataques".

Hace una semana, el Líder Supremo de Irán parecía predecirlo, pero incluso si no creen que fue una operación bajo la dirección y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)….

(y así fue, por cierto, y la evidencia de esto eventualmente se volverá irrefutable).

Pero, incluso si no lo fuera... nadie en este recinto puede negar que Hamás recibe su financiación, sus armas, su entrenamiento y otro tipo de apoyo material, de la República Islámica de Irán.

Todo este evento, programado mucho antes de este ataque, es acerca del Régimen iraní y sus representantes.

Ninguno niega que Hamás sea su representante.

No habría HAMAS sin el IRGC.

Y HAMAS, el representante del Ayatolá... es ISIS.

No habría cohetes, ni armas, ni planificación operativa sofisticada, ni guerra cibernética ni incitación global al antisemitismo a esta escala sin el IRGC.

Y el hecho es que los líderes de Irán odiarían a los judíos y a Israel hasta la última vida palestina... y cada vida siria y cada vida libanesa y cada vida yemení y cada vida europea y estadounidense, si pudieran.



Un comandante de Hamás describió su ambición. Dijo: “todo el planeta estará bajo nuestra ley, no habrá más judíos ni cristianos traidores”.

Permítanme ser tan claro como me sea posible: esta semana... Un representante de los tiranos de Teherán, un representante del IRGC, cometió la peor matanza de judíos desde el Holocausto. Fue un pogromo. Fue genocida.

Y todo debe cambiar en este recinto a causa de esto.

El Parlamento de la Unión Europea (UE) debería estar particularmente atento a este momento porque la frase “nunca más” se ha hecho eco en innumerables ocasiones desde este mismo recinto, una cámara parlamentaria construida en una ciudad que una vez durante el Holocausto, acogió a muchos de los judíos de Bélgica, 28.000 de los cuales perecieron.

En muchas circunstancias, los Nazis intentaron ocultar sus atrocidades. Este no es el caso de Hamás y de quienes celebran estas atrocidades en Teherán.

Hamás difunde sus atrocidades y la República Islámica las celebra en su totalidad y abiertamente en las redes sociales.

Hamás utilizó el teléfono de una anciana para subir un vídeo de ella quemándose viva a su propia página de Facebook, mientras su familia lo contemplaba en tiempo real.

Quemaron vivas a familias enteras.

Anoche, Hamás comenzó a distribuir vídeos de torturas a civiles.

Hamás vino a cazar judíos porque eran judíos, no sólo porque eran israelíes.

Y muchas de sus víctimas ni siquiera eran israelíes o no sólo israelíes. Eran estadounidenses, británicos, franceses, alemanes, brasileños, tailandeses, camboyanos, españoles, argentinos, canadienses, chilenos, peruanos, austriacos, italianos, mexicanos, nepalíes, colombianos, tanzanos, srilankeses, filipinos, paraguayos, ucranianos, rusos e irlandeses.

Literalmente cometieron un acto de terror contra el mundo.

Durante más de una década, algunos dirigentes de este Parlamento Europeo se han unido a algunos en los Estados Unidos para tratar a Hamás como un socio para la paz, y algunos dirigentes de este Parlamento Europeo y algunos en los Estados Unidos se han involucrado simultáneamente en una fantasía, negociando con la República Islámica de Irán durante meses en lujosos hoteles de cinco estrellas, eligiendo intencionalmente ignorar el terrorismo de Irán, las actividades de sus representantes y otras atrocidades en pos únicamente de alcanzar un acuerdo nuclear..., un acuerdo nuclear que finalmente fracasó, por muchas razones.

¿Es para esto que los ciudadanos eligen a los funcionarios del gobierno?

¿Para que Hamás y los mulás de Irán puedan vomitar su antisemitismo con impunidad?

¿Para que Hamás pueda cazar judíos?

¿Para qué la República Islámica pueda matar a sus hijas por no cubrirse el cabello?

Para que la República Islámica pueda intentar matar a activistas en suelo europeo como está haciendo en este mismo momento en la UE y en el Reino Unido.

¿En qué momento prevalece el sentido común y la propia moralidad?

Bueno, hagamos que hoy prevalezca el sentido común por el bien de las víctimas de Hamás y de la República Islámica de Irán... es lo mínimo que se puede hacer para honrar su memoria.

¿Y qué se puede hacer?

Ustedes saben lo que se puede hacer.

Se puede hacer mucho porque se ha hecho muy poco. De hecho, se ha hecho todo lo contrario.

Incluso ayer, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, celebró una reunión conjunta con los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE y del Golfo.

Qué oportunidad perdida para solidarizarnos con las víctimas de este terrorismo grotesco, para decir la verdad y para trazar una línea en la arena.

Pero, en lugar de ejercer su liderazgo, Borrell tuiteó que el resultado de la reunión fue una “fuerte... Declaración Conjunta”. Sin embargo, no fue una Declaración contundente. Todo fue igual que siempre para el Sr. Borrell, vuestro representante.

El abominable ataque terrorista contra Israel inspirado en ISIS ni siquiera se menciona hasta el párrafo 21 de la Declaración Conjunta y, a pesar de que la palabra "terrorismo" aparece a lo largo del documento en otros contextos, no se la utiliza en el párrafo 21.

La palabra "Hamas" tampoco se menciona y mucho menos se condena. El párrafo está lleno de lenguaje diplomático que traza una equivalencia moral entre el Estado democrático de Israel y un régimen terrorista que mantiene secuestrado el futuro de los palestinos en Gaza, un régimen terrorista que masacra a bebés delante de sus padres y quema vivas a familias enteras.

Esta debilidad en la condena da oxígeno al terror y esta pasividad es enemiga de una paz justa y duradera.

Esta es también la razón por la que las reservas de divisas accesibles para la República Islámica se han incrementado de menos de 6.000 millones de dólares hace menos de tres años, a más de 70.000 millones de dólares en la actualidad; y la razón por la que Irán ha pasado de vender menos de 400.000 barriles de petróleo al día por menos de 55 dólares el barril a más de 3 millones de barriles por día a 85 dólares. Dinero que la República Islámica no utiliza para mejorar las vidas de los iraníes. Se lo da, en cambio, a Hamás, Hezbolá, los hutíes y otros para que conspiren para matar judíos.

Ya es hora de cambiar de rumbo. Trazar un futuro diferente para la política exterior europea, en aras de la justicia y la seguridad. Por una verdadera paz. La UE debería hacerlo.

1. Dar a Israel todo el apoyo que necesite ahora, sin equívocos.

2. No hacer distinción entre la República Islámica y sus representantes. Si los representantes causan daño, entonces castiguen a la República Islámica.

3. Apoyar a los manifestantes en Irán, al maravilloso pueblo de Irán, y no capitular más ante sus opresores en el Régimen.

4. Como mínimo, el IRGC debe ser designado como una organización terrorista extranjera en la UE, como ya lo ha hecho Estados Unidos.

5. Sean claros también en decir que Hamás es una organización terrorista.

Cualquier persona o entidad que haya brindado apoyo material a Hamás debe ser sancionada, impidan que todo el dinero europeo vaya a Hamás y revisen toda la ayuda adicional a los palestinos para asegurarse de que no socave la paz.

6. Es hora de no permitir que las nominadas aerolíneas iraníes tengan acceso a los aeropuertos europeos en absoluto.

7. Está mucho más que justificado volver a las sanciones contra Irán.

8. Las restricciones a los misiles balísticos impuestas a Irán mediante la

Resolución 2231 de la ONU expirarán en exactamente una semana. ¡No dejen que suceda!

9. Hagan más para proteger a vuestras comunidades judías europeas ante el aumento del antisemitismo que se está viendo en toda Europa y el mundo en las manifestaciones a favor de Hamás.

Ese es un comienzo.

En momentos como éste, a menudo recuerdo a un gran héroe de Europa, Simon Wiesenthal.

El señor Wiesenthal pesaba 40 kilos cuando lo sacaron de Mauthausen. Había perdido a 89 miembros de su familia en el Holocausto, pero dedicó el resto de su vida a identificar y llevar ante la Justicia a cientos de nazis.

"Cuando la historia mire hacia atrás", dijo una vez el Sr. Wiesenthal, "quiero que la gente sepa que los nazis no fueron capaces de matar a millones de personas y salirse con la suya".

Una vez le preguntaron al Sr. Wiesenthal: “¿Cuándo será suficiente?”

Él respondió: "Los nazis casi lograron borrar el concepto mismo de Justicia, y debo trabajar para revivirla".

El 7 de octubre es el tipo de día que podría marcar nuevamente el fin de la Justicia a menos que el mundo se una ahora en una respuesta colectiva.

Aquí no hay lugar para la ambigüedad moral. Este es el momento de elegir.

Traducción Centro Simon Wiesenthal para América Latina

*El Reverendo Johnnie Moore es el Presidente del Congreso de Líderes Cristianos.Fue designado dos veces por el Presidente de los Estados Unidos como Comisionado en la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y sirvió en dos administraciones presidenciales. El Rev. Moore recibió la prestigiosa “Medalla al Valor” del Centro SimonWiesenthal por sus esfuerzos para rescatar de ISIS a cristianos, yazidíes y otros. Es Vicepresidente de la Junta Directiva de la Comunidad Internacional de Cristianos y Judíos, miembro fundador del Grupo de Trabajo sobre Minorías en el Medio Oriente de la Liga Antidifamación, asesor del Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo y miembro de la junta asesora de la Coalición Musulmana por América. También es presidente de JDAWorldwide.com.