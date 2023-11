Javier Milei no tendrá espacio para radicalizar su política exterior

Inquieto por el efecto “Javier Milei”, el gobierno brasileño decidió fijar la fecha de la próxima Cumbre del Mercosur en Río de Janeiro para el 7 de diciembre. Como la asunción presidencial en Argentina es el 10 de ese mes, todavía estará en funciones Alberto Fernández y, desde ese lugar, será el único capacitado para tomar decisiones. El asunto prioritario en esta nueva ronda del bloque sudamericano es la aprobación de cambios en el texto del tratado con la Unión Europea, con la posibilidad incluso de que en ese foro sea anunciada la firma definitiva.

En el Palacio de Itamaraty hay quienes sostienen que la eventual llegada del Libertario a la Casa Rosada puede “deshilachar” las relaciones entre los dos países, y conducir por consiguiente a una parálisis del proceso de integración. Algo así ocurrió en tiempos del ultraderechista Jair Bolsonaro, cuando le tocó gobernar con Fernández desde 2020 a 2022. Es cierto, advierten en Brasilia, que no es nada fácil abandonar el Mercosur, pues “tendría un costo grande” para alguno de los cuatro países que lo intentara. No por acaso se recuerda el Brexit y las consecuencias no deseadas en ese proceso para Gran Bretaña.

Lula pidió que los argentinos voten al candidato que le gusta la democracia

Oliver Stuenkel, politólogo doctorado en la Universidad de Duisburgo-Essen, juzgó que el triunfo de Milei sería “un revés” para el gobierno de Lula da Silva, dado que el candidato anarcocapitalista utilizó un sentimiento “anti Brasil” durante su campaña. Vale recordar que, en el último debate presidencial entre Sergio Massa y Milei, la relación con Brasil fue uno de los puntos en discusión y el postulante de Unión por la Patria llegó a acusar a su oponente de querer quebrar los lazos con el socio. En la confrontación transmitida al vivo por el canal Band News, Milei le replicó: “Usted forma parte de un gobierno en el cual el presidente Fernández no hablaba con Bolsonaro. ¿Cuál es entonces el problema si dejo de hablar con Lula da Silva?”

Según Stuenkel “Milei movilizó seguidores atacando no sólo Argentina sino también a China. Es una forma de utilizar la política externa para entusiasmar a los seguidores”. Pese a esas expresiones rupturistas, algunos diplomáticos brasileños piensan que todo volverá a la normalidad en cuanto se termine el proceso electoral: “Hay personas del entorno de Milei que nos mandaron señales de tranquilidad, en cuanto a las relaciones bilaterales” indicaron.

Stuenkel sostuvo que es preciso rememorar el “suceso” de Bolsonaro al radicalizar su política externa en los primeros años de gestión. “De hecho, lo consiguió porque en Estados Unidos, era Donald Trump quien reinaba en la Casa Blanca. Cuando perdió para Joe Biden, Brasil fue obligado a moderar su postura” al punto que se vio empujado a reemplazar el comando del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta entonces en manos del ex canciller Ernesto Araújo; este diplomático fue sustituido en marzo de 2021 por Carlos França. “Ya no había espacio para continuar con esa estrategia radicalizada en el mundo post Trump” indicó el especialista.

Milei contra Lula Da Silva: "Es un zurdo salvaje apoyando dictadores con manos manchadas de sangre"

Es cierto que en 2024 hay comicios presidenciales en Estados Unidos y todo indica que la competencia será una vez más Biden-Trump. ”Si sale victorioso este último, habrá un cambio de escenario (para el postulante de la LLA); pero su espacio estará determinado por las preocupaciones con los problemas económicos” sostuvo el politólogo. Visto desde ese ángulo, a Milei le será difícil repetir la experiencia de relativo éxito que tuvo Bolsonaro en 2019-2020 (sus dos primeros años en el Palacio del Planalto). Stuenkel entiende que “Milei sería un socio difícil para Brasil, pero también para los estadounidenses, que están más preocupados con él que los chinos”.

Los enunciados del experto se diferenciaron, aunque no mucho, de los análisis del ex embajador brasileño en Estados Unidos y Londres, Rubens Barbosa. Para el diplomático, que ejerció altos cargos en la cancillería de su país, “la relación entre Argentina y Brasil no cambiará nada, gane quien gane. El nexo entre los Estados irá a continuar muy fuerte. Brasil continuará exportando mucho y el Mercosur avanzará. No habrá ruptura”.

En un diálogo online publicado por el diario Estado de São Paulo, el embajador sostuvo que la firma del tratado definitivo con la Unión Europea, a su juicio, debe ocurrir el 8 de diciembre próximo, durante la cita de presidentes del bloque sudamericano. “Al menos es seguro que habrá un anuncio” declaró.