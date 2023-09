Mitos y verdades sobre el Relacionista Público

En el mundo de la comunicación y las relaciones públicas, existen numerosos mitos y malentendidos que rodean la figura del relacionista público. Esta profesión, que desempeña un papel crucial en la gestión de la imagen y la reputación de empresas, organizaciones y personas, a menudo es objeto de ideas equivocadas.

Desentrañar algunos de los mitos más comunes y poner blanco sobre negro a propósito de la profesión, es un primer paso para aumentar los niveles de una relevancia que las organizaciones ya le conceden.

Mito 1. Los relacionistas públicos sólo hacen Relaciones Públicas

Verdad. La comunicación y las relaciones públicas son la base del trabajo de un relacionista público, aunque su función es mucho más amplia. Estos profesionales no sólo se dedican a emitir comunicados de prensa y organizar eventos. También participan en la toma de decisiones estratégicas, asesorando a sus clientes sobre cómo gestionar situaciones de crisis, desarrollar una identidad de marca sólida y establecer relaciones efectivas con los medios y el público en general

Mito 2. Los relacionistas públicos se ocupan de noticias positivas

Falso. Si bien es importante destacar las noticias positivas y los logros de una organización, los relacionistas públicos también desempeñan un papel fundamental en la gestión de crisis y en la comunicación de noticias difíciles. En situaciones adversas, trabajan arduamente para minimizar el daño a la reputación y ayudar a las organizaciones a recuperarse ante situaciones negativas.

Mito 3. Los relacionistas públicos sólo se preocupan por la imagen, no por los hechos

Falso. Los relacionistas públicos son expertos en su campo, pero no pueden cambiar la realidad de una situación. Si una institución enfrenta problemas profundos, un relacionista público puede ayudar a mejorar o apaciguar la percepción de la opinión pública, creando argumentos que favorezcan la interpretación buscada.

Mito 4. El foco de la función del relacionista público es la comunicación externa

Verdad. En un mundo líquido y transparente donde no hay más fronteras entre comunicación interna y externa, el rol del relacionista público es velar por la reputación integral de las organizaciones, tanto al interior en relación con sus colaboradores y proveedores, por ejemplo, como en la relación con actores del mercado como medios, sindicatos, gobierno, cámaras sectoriales, entre otros. “Hay organizaciones que hacen lo que dicen, otras que dicen lo que no hacen y otras que hacen lo que no dicen”. Trabajar en el match entre hechos y comunicación es parte del rol del relacionista público para entregar una imagen sólida de la organización.

Mito 5. Los relacionistas públicos son agente de cambio

Verdad. El referente de Relaciones Públicas es el nexo con el mercado. En ese sentido, es uno de los actores que “crea cultura organizacional” y contribuye a la adaptabilidad de la organización al contexto. Su función también contiene ser el referente de asuntos públicos de la organización en relación con organismos gubernamentales, y el desarrollo de vínculos con la comunidad externa en el marco de prácticas de Responsabilidad Social Empresaria.

Mito 6. Los Relacionistas Públicos sólo trabajan con medios tradicionales

Falso. Si bien los medios tradicionales, como la televisión, la radio y la prensa escrita, siguen siendo importantes, los relacionistas públicos también se enfocan en las redes sociales, los blogs y otros canales digitales. La era digital ha cambiado la forma en que se comunica y se construye la imagen de una organización, y los relacionistas públicos están a la vanguardia de esta transformación.

Los relacionistas públicos desempeñan un papel fundamental en la gestión de la reputación en un mundo cada vez más conectado, y donde conceptos como transparencia y legitimidad son cada vez más valorados por la opinión pública. Tal es así que desde que el ser humano consume experiencias y significados además de productos y servicios, el rol del relacionista público se ha vuelto más relevante para transmitir la imagen deseada.

Es importante comprender que su trabajo va más allá de los estereotipos y los mitos comunes. Se trata de profesionales dedicados que utilizan una combinación de habilidades estratégicas y comunicativas para ayudar a sus clientes a navegar por un paisaje mediático complejo y en constante evolución. Al comprender la verdad detrás de esta profesión, podemos apreciar mejor su importancia y su impacto en nuestra sociedad.

*Director de la carrera de Relaciones Públicas en USAL