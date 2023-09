“Voy a renunciar”, una frase corta pero directa que ningún jefe/a puede esquivar. A menudo los responsables de las áreas de una compañía se encuentran con una ambivalencia en esta comunicación que, por un lado, puede ser “temida”, porque es un colaborador que se va y un talento difícilmente reemplazable, pero a la vez puede ser “celebrada” si el que se va resulta ser el empleado improductivo y desencajado de la organización.

Ante esta declaración es posible que el jefe se pregunte cuál es el motivo de la desvinculación y en consecuencia, le propongo que observe por un momento la cara de la persona que se lo está diciendo…

Para ampliar estas percepciones que surgen de la misma comunicación, podríamos describir ese sentimiento catastrófico ante la pérdida de un talento haciendo una analogía de la obra del pintor Masaccio cuando imagina a Adán y Eva expulsados del Paraíso terrenal. En su obra se observa que las caras de estos personajes no sólo reflejan tristeza, sino angustia frente a lo irreversible; claramente como el “jefe” se siente al momento de escuchar que uno de sus colaboradores más preciados decidió emprender nuevos rumbos (ya sean profesionales o personales).

¿Estamos ante el fin del trabajo y las profesiones?

¿A qué voy con esto? Precisamente que no resulta difícil colegir que del paraíso nos tienen que expulsar y del infierno nos vamos contentos. Si consideramos el estudio "Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation" de McKinsey Global Institute, se estima que entre 75 y 375 millones de empleados, lo que representa del 3% al 14% de capital humano mundial, tendrán que cambiar su ocupación para el año 2030 debido a la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización.

¿Por qué la gente se desvincula de las empresas?

Esto implica que las empresas y los trabajadores que no se adapten o adquieran nuevas habilidades acordes a las demandas del mercado y los clientes, quedarán desactualizados. Entonces, si nos preguntamos por qué la gente se desvincula de las empresas, a pesar de que las motivaciones varían ampliamente, esta podría ser una buena razón.

La polémica del trabajo

Este escenario no es nuevo, lo vimos con gigantes como Kodak, empresa líder en el mercado de la fotografía durante gran parte del siglo XX. Su declive comenzó en 1975, cuando los altos directivos rechazaron el potencial del invento del ingeniero Steve Sasson al considerar la cámara digital una amenaza a su modelo de negocio basado en la fotografía analógica. El final ya lo conocemos… Cuando Kodak intentó responder ante la creciente ola digital, ya era tarde. Si además le sumamos las decisiones poco acertadas, como la adquisición de una compañía farmacéutica en vez de llevar adelante una reestructuración de su organización, esa monumental falta de visión resultaría fatal para Kodak que no logró adaptarse a la era digital y terminó desapareciendo.

En un mundo en constante evolución si deseamos evitar historias trágicas, tanto la expulsión del paraíso como de la “era de los robots”, se vuelve crucial adquirir nuevas habilidades para adaptarse, sólo así se reducirá un poco la incertidumbre. Pero si escucha la frase “Hola jefe voy a renunciar por…”, a esta altura no debiera sorprenderle, ya sabe porqué su empleado renuncia.



*Director de la carrera Gestión del Capital Humano de la Universidad de Belgrano