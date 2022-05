Alberto Fernández: gira internacional y efecto Casero

La cuerda está tensa, pero no se corta

¿Cuánto puede sostenerse un gobierno que tiene a su poder real y al formal en pugna? Si bien la cuerda esta tensa, nada indica que el Presidente Alberto Fernández y su Vice Cristina Fernández vayan a tirar hasta que se corte.

Mientras tanto, el Cristinismo sacó del armario a Hebe de Bonafini, quien afirmó que tiene ganas de “trompear” a Martín Guzmán y propuso que La Jefa “sea presidenta vitalicia”.

En el mismo sentido Andrés Larroque dijo: “El Gobierno es nuestro”, como si tuvieran algún título de propiedad. Estas declaraciones van en línea con lo dicho por Cristina, que no oculta la posibilidad de volver a ser candidata. En la presentación que realizó en los últimos días en el Chaco titulada “La insatisfacción democrática” dejó algunas definiciones sobre su concepción del poder. La Vice volvió a hablar de legitimidad de origen y ejercicio, cuando fue ella quien llegó por el voto, pero se la pasó desde el 2007 hasta el 2015 violentando la Constitución Nacional.

En ese orden de ideas también dijo “Fui muy generosa en dejar que el Presidente elija el gabinete económico”, como si Alberto debiera pedirle algún tipo de permiso o explicación al respecto. Al mismo tiempo, la señora tratando de captar simpatías libertarias, comparó la Carta Magna de 1853 con la reforma de 1994; pero volvió a mostrar su sesgo autoritaria afirmando que se quedaría con la "Constitución peronista". ¿Y cómo viene reaccionando el Presidente? Este clima de crisis llevó al gobierno a realizar una reunión de Gabinete, tal vez la primera en la era Fernández; aunque el mandatario, nuestro Capitán Francesco Schettino, hasta ahora evita la confrontación y opta por irse de viaje; porque lo importante es llegar al final del mandato.

Efecto Casero

La reacción de Alfredo Casero en el programa de Luis Majul reflejó el hartazgo de muchos, que parte del periodismo no ha sabido leer. La interna del gobierno y la oposición ha obnubilado a los comunicadores; siendo que las necesidades urgentes vinculadas al costo de vida, la seguridad y falta de trabajo son la verdadera agenda de la gente.

Esto demostró que no habrá un único candidato de la bronca, porque ese es un mercado amplio, con lugar para varios jugadores. En efecto, últimamente están instalando temas como el regreso del servicio militar obligatorio y la dolarización; propuestas que a la mayoría no le interesan, están desligadas de la realidad, y solo dan tiempo a las principales fuerzas políticas para resolver sus propios asuntos.

Los opositores están concentrados en no abrir el espacio y cuidar el 40% del mercado electoral de las últimas elecciones. Esto explica frases como la de la ex Diputada Elisa Carrió: “Como esposa que fundó JxC, no le voy a permitir a mis maridos políticos que se acuesten con cualquiera”. Dicha expresión se refiere al acercamiento de Gerardo Morales con Sergio Massa, de Mauricio Macri con Donald Trump y de Patricia Bullrich con Javier Milei. Ahora bien ¿Esta manifestación es una cuestión de principios o ella actúa como mensajera de Horacio Rodríguez Larreta? En efecto, la derrota casi previsible del gobierno en las próximas elecciones, también adelanta peleas de poder de aquellos que construyen una política de bajo vuelo.

¿Qué gira internacional?

La solución al problema económico argentino es geopolítico. No alcanza con tomar todas las medidas necesarias para sanear las cuentas del Estado y darle vigor a la producción, hay que sincerar nuestro lugar en el mundo para que nos ayuden a salir del infierno.

Esta trampa doméstica, donde los combustibles aumentaron 10%, la inflación para este año proyectada en 80%, las 33 empresas que maneja el Estado argentino registraron un saldo operativo negativo de unos 3700 millones de dólares, y unos 13,5 millones de argentinos recibirán un bono de la Anses; solo tendrá salida con un plan integral que incorpore aspectos centrales de política internacional. En ese sentido, ¿Qué hace el gobierno en materia de Relaciones Exteriores? La Cancillería argentina creó la Subsecretaría sobre orientación sexual e identidad de género, el Canciller Santiago Cafiero además afirmó que Argentina, Chile y Colombia también violan los derecho humanos, defendiendo al Régimen de Nicolás Maduro. Luego Alberto en España y Alemania prometió el gas que no producimos para reemplazar al de origen ruso.

Asimismo el Presidente pidió que no se excluyan de la Cumbre de las Américas a Cuba, Nicaragua y Venezuela, en relación al anuncio efectuado por el gobierno de Estados Unidos, que será el país anfitrión. Finalmente Cristina, en su última alocución, abrazó la dictadura del Partido Comunista Chino sin pelos en la lengua; abandonando oficialmente el socialismo Castro-Chavista. En efecto, la ex mandataria dijo que todos los países son capitalistas, pero en China tienen un capitalismo más exitoso.

Nos queda un largo camino hasta las próximas elecciones, un gobierno sin rumbo ni buenos socios; y un tiempo que debe ser aprovechado para elaborar un plan para salir adelante y no desperdiciarlo en internas.