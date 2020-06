Generar confianza en la conducción del país

Néstor Farías Bouvier*

“Argentina saca leyes para dar confiabilidad a los inversores y luego las cambia cuando quiere, sin inmutarse”, me decía un americano en una reunión en Nueva York para fomentar inversiones en el país.

La credibilidad de un Estado, esencial para lograr inversiones que demanden trabajo, es lenta de construir y deteriorarla imperdonable, porque además revela un desdén por el futuro del país.

Para Argentina es difícil mostrar continuidad en las políticas de mediano plazo, ello implica que sean escasas las inversiones de largo plazo. Esto pareció entenderlo y adherir, cuando el actual Presidente dijo, ya electo, que “no miraría donde guardaron sus ahorros los argentinos que confiaron en un Gobierno elegido democráticamente (JXC) y este los defraudó, refiriéndose a discriminar a los bienes en el exterior.

La volatilidad de funcionarios y falta de políticas, consensuadas y sostenidas, han hecho perder credibilidad en el marco regulatorio de la economía y complicando la vida cotidiana de los contribuyentes con permanentes cambios sustanciales que consumen tiempo que no crea valor. Esto afecta especialmente a profesionales y pymes que dejan de atender su actividad con valor, para resolver dificultades de esa compleja telaraña cambiante. Costará mucho revertir, no es un tema con grandes presupuestos para gastar.

Las nuevas obligaciones ¨solidarias¨ perturban, en temas sensibles en el comportamiento de los actores económicos, que las curvas de la teoría económica no reflejan, como, describía John K. Galbraith con ironía.

¿Cómo infundir la necesidad de buscar trabajo si los subsidios no exigen contraprestaciones? ¿Cómo aportar para el futuro, si ponemos en igualdad jubilatoria al que aportó del que no lo hizo? ¿Cómo recuperar a una generación que no conoce el esfuerzo cotidiano de ganar el sustento? y que todos saben que incita a tomar un plan y changas en negro como mejor vivir que en un trabajo con horarios a cumplir.

El deterioro de la confianza en el caso del reperfilamiento de pagos de bonos de corto plazo de Macri y luego re-re-perfilamiento por Fernández es paradigmático y probablemente un descuido de dos presidentes que acentúa el descrédito en la palabra de presidentes, aumentando el riesgo país y el sobrecosto o ausencia de financiación e nuevas inversiones con puestos de trabajo, nuestra gran prioridad para mejorar la vida de los pobres y sostener la de la clase media.

Macri incorporó más de cien mil millones de dólares al patrimonio privado registrado, y obtuvo ingresos `puntuales por más de USD10.000 millones. Lo logró, reglamentado para durar.., bajando el impuesto a los bienes personales, hasta 0,25% en 2019. Luego, en contradicción a sus palabras, con méritos en lo institucional, lo aumento a 0,75% -sin anestesia. Inicio de la caída de su credibilidad. La aceleró cuando, finalizando su presidencia, pagó Letes a personas físicas, pero sólo si tenían su depósito en la Caja de Valores, castigando a los que sinceraron y le dieron el éxito en la propuesta.

El Presidente Fernández, con sus propias palabras en la mochila (“no miraré donde guardaron sus ahorros los argentinos,….¨), ignoró su compromiso y re-re-reperfiló sin corregir esa absurda segmentación de personas físicas, llevando al 2021 los ahorros de corto plazo de argentinos que ya perdieron más de la mitad del valor. Servirá manifestar que pagaremos impuestos pero solo lo que no perturbe el modo de vida familiar, golpeado con perdida la mitad de los ahorros a manos de quien nos pide solidaridad? ¿Pagamos con bonos a valor nominal?

La mala gestión no colabora. Estatizaciones como Aerolíneas e YPF -la primera con aportes de todos por más de USD 6,800M desde 2008 a hoy, más los USD 320M que el CIADI falló por mala praxis en su estatización y en la defensa del fallo. De Vido comprometió al país a valuarla por flujo de fondos y presentó por patrimonio, Marsans presentó una insostenible valuación por Credit Suisse y con ese valor se dictó sentencia. El valor se respaldaba en proyecciones de los gerentes de Marsans, ¿entendió bien?, está en el disclaimer de CS!! Pero el Procurador no tenía tiempo para verme… En YPF en su recompra del 50% a Repsol, se pagó USD 5.000M por el 50% y hoy vale USD 3.000M el total de la empresa. ¨Es la gestión estúpido¨, actualizaría su frase a Clinton, Curville.

En el proceso de la deuda, se debe diferenciar el trato al ciudadano argentino que pierde sus ahorros, del que reciben las instituciones financieras, mayormente extranjeras, y, como diría Stiglist, que desequilibran la negociación con el poder de mayor información que el Ministro negociador.

*Ingeniero. Ex Presidente de Austral, PBBlanca y NASA.