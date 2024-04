La urgente necesidad de una Reforma Laboral para la inclusión de un millón de trabajadores es innegable en la Argentina, y los números de otros países refuerzan esta afirmación. Por ejemplo, en Chile y México, donde se han implementado reformas laborales orientadas a la inclusión y la formalización del empleo, se han obtenido resultados positivos.

En Chile, la tasa de informalidad laboral ha disminuido de manera significativa en los últimos años gracias a la implementación de políticas que promueven la contratación formal y protegen los derechos de los trabajadores.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2019 la tasa de informalidad laboral en Chile era del 29,2%, mientras que en 2022 esta cifra se redujo al 25,8%. Esto demuestra que una reforma laboral adecuada puede tener un impacto real en la inclusión de trabajadores al sistema formal.

Por otro lado, en México, la reforma laboral de 2012 introdujo cambios significativos en materia de derechos laborales y justicia laboral, lo que ha contribuido a mejorar las condiciones de trabajo y reducir la informalidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de informalidad laboral en México ha disminuido de manera constante en los últimos años, pasando del 59,1% en 2012 al 52,3% en 2021.

En Argentina, la situación no es ajena a esta realidad. Con aproximadamente un millón y medio de trabajadores en situación de informalidad, es evidente la necesidad de implementar medidas que promuevan la inclusión laboral y la formalización del empleo. La falta de regulación no solo afecta los derechos de los trabajadores, sino que también tiene un impacto negativo en la economía en su conjunto, al no contribuir al sistema de seguridad social ni generar ingresos fiscales suficientes para financiar políticas públicas.

Los detractores de la reforma laboral argumentan sobre la posible pérdida de derechos de los trabajadores, pero la realidad es que la falta de regulación afecta más gravemente a aquellos que se encuentran en situación de informalidad, quienes no gozan de un salario mínimo digno, acceso a la atención médica y estabilidad laboral.

En conclusión, la implementación de una Reforma Laboral en Argentina es fundamental para la inclusión de un millón de trabajadores al sistema formal. Los ejemplos de otros países demuestran que una reforma laboral bien diseñada puede tener un impacto positivo en la reducción de la informalidad y en la mejora de las condiciones laborales.

Para profundizar en el tema de la necesidad de una Reforma Laboral en Argentina, es importante considerar la propuesta presentada al Congreso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Este DNU, impulsado por el gobierno, tiene como objetivo principal modernizar el marco laboral del país y fomentar la inclusión de un millón de trabajadores al sistema formal.

El DNU 70/2023 aborda diversos aspectos relacionados con las condiciones laborales, la protección de los derechos de los trabajadores y la promoción de la formalización del empleo. Entre las medidas propuestas se encuentran:

Reordenamiento de los contratos laborales: Se plantea la introducción de modalidades de contratación que se adapten a las necesidades del mercado laboral actual.

Protección de los derechos laborales: A pesar del nuevo marco propuesto, el DNU garantiza que los derechos laborales básicos, como el salario mínimo, las horas de trabajo y las condiciones de seguridad, sean respetados y protegidos para todos los trabajadores.

Modernización de la legislación laboral: El DNU propone actualizar y simplificar la legislación laboral vigente, eliminando trabas burocráticas, multas y regulaciones obsoletas que dificultan la contratación y el desarrollo de nuevas empresas.

Es importante destacar que el DNU 70/2023 ha generado un intenso debate en la sociedad y en el ámbito político. Si bien algunos sectores apoyan la iniciativa como una oportunidad para impulsar el empleo y la formalización laboral, otros expresan preocupaciones sobre posibles efectos negativos en los derechos de los trabajadores y la precarización del empleo.

Hoy la Argentina debe comenzar el proceso de reinserción laboral como una forma de reactivación positiva y natural de la MICRO. La reforma laboral dentro de la ley bases genera más incertidumbres que certezas. La imperiosa necesidad de la inserción laboral y la regularización de los trabajadores por afuera del sistema hacen que la sociedad toda, mire con atención el desenvolviendo de los legisladores nacionales. El examen de representatividad y representación esta sobre la mesa.

*Presidente de la Unión de Emprendedores de la RA.