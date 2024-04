El pase de planes sociales al área de Trabajo abre otro conflicto político

En la semana que comienza podría salir publicado en el Boletín Oficial el decreto que efectivizará el traspaso de 950 mil planes sociales a la Secretaría de Trabajo, conducida ahora por Julio Cordero. El nuevo nombre que tienen los planes es Volver al Trabajo.

El dato llamativo es que la secretaría, que depende de la ministra Sandra Pettovello, dispone de 48 agencias territoriales a lo largo y ancho del país. Son, en efecto, las oficinas que se encargarán de coordinar y recibir a los beneficiarios de los planes y de hacer funcionar el nuevo esquema.

Las Agencias Territoriales no tienen nombramientos y no están articuladas de manera tal que les permita llevar adelante el trabajo. Fuentes oficiales señalaron que hay falta de nombramiento en muchas áreas del Estado, y no dieron explicación alguna ante la consulta de PERFIL.

Además, la ola de despidos que se vio a fines de marzo también tuvo su impacto en las secretaría que ahora conduce el abogado de Techint. Según pudo saber este diario se echaron personas con enfermedades graves, personas que son sostén de familia, y hasta personas que durante la campaña militaron para Patricia Bullrich.

Otro dato para destacar es que el DNU 70/23, en su capítulo referido a lo laboral, se encuentra suspendido, y es por eso que los despidos que hayan sido realizados de manera incorrecta desde el punto de vista administrativo podrían habilitar una avalancha de juicios laborales. Además, se tratarían de sumas elevadas teniendo en cuenta el esquema de multas.

“¿Rona y Palomino van a poner de su bolsillo las indemnizaciones?”, se preguntó ante PERFIL una fuente libertaria que conoce al detalle las oficinas de la calle Alem.

Se refería a Ernesto Rona, un exgerente de recursos humanos de Techint, quien entró en diciembre del año pasado en el inicio de la gestión de Yasin, y que es señalado como el “cerebro” de la decisión de a quién se le renovaba el contrato y a quién no, muchos de ellos “sin criterio”.

La actuación de Rona despertó risas. Implementó un sistema en el que los trabajadores de la secretaría y de las distintas dependencias a lo largo y ancho del país deben firmar una planilla mientras son registrados por una webcam. Luis Palomino es el subsecretario de Empleo.

Con todo, cada una de las agencias territoriales deberá recibir miles de beneficiarios de planes. Cada agencia territorial tiene dentro una “agencia de trabajo”, que se encarga de la fiscalización y de realizar las inspecciones en el caso de denuncias por trabajo esclavo, infantil o trata de personas.

Cuentan también con una “oficina de empleo”. A su vez, tiene también un área de “relaciones sindicales”. que envía veedores para los escrutinios en las elecciones de los sindicatos entre otras funciones. Y está el sector de “atención al público”.