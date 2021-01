Le robaron el celular, se filmó estrangulando al ladrón hasta matarlo y subió el video a WhatsApp

Un caso de justicia por mano propia impacta a la provincia de Córdoba y genera polémica. Un joven denunció que dos supuestos delincuentes le quisieron robar el celular, pero se resistió y logró capturar a uno de los ladrones cuando intentaban huir. Luego, lo estranguló hasta asesinarlo e incluso se filmó mientras lo mataba para luego publicar el video en WhatsApp. Dos policías fueron detenidos como supuestos coautores.

Según informó El Doce mediante fuentes policiales, joven de 19 años fue atacado en la madrugada del viernes por dos hombres que le arrebataron el celular en el barrio cordobés Yofre Norte.

El joven se resistió y obligó a los ladrones a huir, pero logró capturar a uno de ellos al que inmovilizó y estranguló con sus brazos hasta asesinarlo. Pero lo que más conmoción generó, es que se filmó mientras ahorcaba al delincuente y hasta lo publicó en un estado de WhatsApp cerca de la 1:30 de la mañana.

"Da la cara c***, dale. Decí quién sos. La c*** de tu madre. Qué vienen a robar estos giles, si son todos de (barrio) San Jorge estos caretas. No vale ninguno de estas m***, ¡no vale ninguno!", dice Leandro Daguero mientras continúa ahorcando al ladrón.

Según informó la Policía de Córdoba, un móvil llegó inmediatamente al lugar y luego el servicio de emergencias intentó reanimar con maniobras de RCP al presunto ladrón, de 25 años, pero había muerto debido a un paro cardio-respiratorio.

Algunas cuadras más adelante detuvieron al cómplice del supuesto delincuente fallecido. Se trata de un hombre de 27 años oriundo de barrio San Jorge.

Luego, a medida que pasaron las horas, las investigaciones permitieron conocer más detalles del caso. Incluso dos policías fueron detenidos como supuestos coautores ya que habrían presenciado el asesinato. Al joven de 19 años también lo detuvieron.

Mano propia: la maldita confusión entre justicia y venganza

Cómo sigue el caso

La familia del hombre de 25 años, llamado Abel Suárez, se enteró de su muerte cuando el video empezó a circular en Instagram, informó el sitio El Doce de Córdoba, que habló con una tía del fallecido que dijo que no sólo "lo estranguló y lo mató sin piedad y encima lo grabó y lo subió a todas las redes sociales" sino que "encima lo tiene de WhatsApp como estado".

Tras las pericias, la Fiscalía de Instrucción de Feria del Distrito III de Córdoba, a cargo de Patricia García Ramírez, dispuso la detención de Leandro Daguero, supuesto autor del homicidio de Abel Nicolás Suárez, de 26 años.

También quedaron detenidos los efectivos policiales cabo primero Jorge Alberto Ferreyra, y el agente Hernán Campos como supuestos coautores del hecho, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

EuDr/FF