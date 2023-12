El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, continúa recibiendo amenazas en el marco de las políticas que está llevando a cabo para desmantelar redes de narcotráfico. En medio de un contexto de máxima tensión, dijo que no se dejará "amedrentar" luego de que la policía detuviera a delincuentes que planeaban balear una institución y dejar un mensaje en su contra.



"Quiero decirle a estos criminales que no nos van a amedrentar, que vamos a seguir a fondo", dijo Pullaro en un acto oficial el pasado jueves. "Vamos a ir por sus bienes, vamos a cambiar las condiciones de detención, vamos a utilizar todos los mecanismos que nos permite la ley para que desde la cárcel no se sigan cometiendo delitos", puntualizó.

El gobernador santafesino insistió en la "clara decisión" de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, lo que quedó en evidencia por la cantidad de amenazas que recibió en apenas 15 días de mandato. "Sabíamos que no iban a ser gratuitas o que no íbamos a tener reacción de los violentos que se creen los dueños de la calle", apuntó.

Desalojaron la comisaría de Rosario donde se fugaron 25 presos

Nuevas amenazas contra Pullaro

En las últimas dos semanas, la violencia en Rosario se disparó y tuvieron como objetivo la figura del gobernador de Juntos por el Cambio, que asumió su cargo el pasado 10 de diciembre. Las balaceras y las pintadas fueron moneda corriente y hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desembarcó en la provincia con las fuerzas federales para asistir. A esta situación se sumó la huida de 25 presos de una comisaría de Rosario.

El último intento de amenaza contra Pullaro fue registrado miércoles por la tarde, dos personas -uno de ellos menor de edad-, fueron detenidas en Rosario tras tirotearse con policías que realizaban un control de rutina y les secuestraron una nota amenazante dirigida al gobernador santafesino.

Después de agradecerles a los oficiales y hacer énfasis en la necesidad de los controles de calle, Pullaro se puso el traje de padre y lamentó cómo afecta la cuestión de seguridad a su familia. "Lamento profundamente por lo que le hago pasar a mi familia que se han quedado encerrados los últimos 20 días porque no corresponde llevar una custodia sobre cada uno", dijo. "Me duele eso", admitió Pullaro, pero se mostró firme en su "pelea" contra la violencia narco.

Maximiliano Pullaro y Patricia Bullrich.



En esa oportunidad, el gobernador habló al cierre de un recorrido por el predio de La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) de la ciudad de Rosario, creado en 2016 para secuestrar los bienes de organizaciones delictivas que luego son subastados para generar fondos para las víctimas y la lucha contra la delincuencia.



"Este lugar es emblemático para la lucha contra los que generan terror, miedo y muerte en la ciudad de Rosario, en donde se les saca lo más preciado que tiene que son los bienes y que se hayan dejado echar a perder no nos parecía menor, por eso queríamos que se pueda ver el estado de abandono", explicó.

Otro revés para Los Monos

Apenas un día después de que Pullaro se refiriera a su situación personal a raíz de las amenazas, en el Servicio Penitenciario de Marcos Paz se desarrolló una nueva audiencia del juicio en el que acusados y defendidos son condenados por el delito de narcotráfico. Y no cualquiera, sino integrantes de la banda de Los Monos.

Allanaron el penal más caliente de Santa Fe tras las amenazas a Maximiliano Pullaro

El líder de la banda, Ariel Máximo "Guille" Cantero, es uno de los imputados por haberle arrebatado a otra persona -que actualmente cumple una condena de doce años de prisión por narcotráfico- un inmueble y una camioneta en un violento ajuste de cuentas.

En plena audiencia virtual, el líder de Los Monos fue requisado por el Servicio Penitenciario de Marcos Paz por haber amenazado con un cartel a Mariana Ortigala, coimputada y sospechada de ser testaferro de la organización. "Mariana Ortigala por tu culpa pasa esto", había escrito Cantero, una acción que fue tildada de "intimidación" por parte del fiscal Franco Carbone.

Cantero, en tanto, ya había sufrido otro revés cuando el 26 de diciembre arrestaran a su esposa, por la misma causa de apropiación de bienes, que incluyen dos lotes y una camioneta Ford Ranger, a una persona a la que Los Monos le atribuyeron una pérdida de 160 mil dólares, según informó el portal Rosario3.

CD / Gi