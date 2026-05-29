Detuvieron a una prestamista por presunta extorsión: le exigía $96 millones a una clienta por una deuda de $1 millón

Una mujer fue detenida en Mar del Plata, acusada de usura y extorsión, luego de ser denunciada por una víctima que afirmó haber recibido amenazas e intimidaciones para pagar una deuda que aumentó hasta volverse impagable. En el operativo, que ordenó la UFI N°12, encabezada por el fiscal Luis Ferreyra, la policía secuestró celulares, dólares, pesos y toda clase de documentación.

Según Infobae, la historia arrancó en enero de 2023, cuando la denunciante, una mujer de 50 años, le pidió un préstamo de 1 millón de pesos a otra mujer, de 45 años. De acuerdo a la denuncia, establecieron la firma de pagarés por 330.000 pesos, con el compromiso de pagar el dinero en 4 meses, pero, al retrasarse en algunas de las entregas, la acusada aumentó la deuda a 7 millones.

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Como no podía pagar esa cantidad, la victima debió dar su Citroën Berlingo como parte de la deuda; desde ese momento, según la denunciante, la prestamista empezó a aplicarle técnicas cada vez más violentas y extorsivas, que incluyeron amenazas por teléfono y disparos contra su casa, pidiéndole más dinero.

De esa forma, la deuda pasó de 7 a 96 millones de pesos, momento en que la prestamista, cuyas iniciales son A.R.M, le exigió a la denunciante que le diera su casa.

El modelo Citroen Berlingo

El allanamiento de la prestamista

El Gabinete de Extorsivos de la DDI Mar del Plata consiguió hallar pruebas fundamentales para la investigación, incluyendo charlas telefónicas y recibos que los habilitaron a pedir una orden de allanamiento y detención contra la prestamista. El procedimiento se implementó en un departamento que se encuentra en la esquina de Rivadavia y Chile.

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En el operativo, los agentes arrestaron a la denunciada y secuestraron una serie de elementos que incluyen, según Infobae, pagarés a nombre de la denunciante; 1 notebook; 3 celulares; 1.275.000 pesos en efectivo; 2.200 dólares; y una caja que contenía trece relojes de importantes marcas.

Los investigadores continúan con sus tareas para determinar si más personas fueron extorsionadas por la prestamista, que fue llevada a la Unidad Penal N°50 de Batán, donde quedó detenida.