Hace casi tres meses, un integrante del Ejército argentino de 21 años apareció muerto con disparos de Fusil Automático Liviano (FAL) en su cabeza. Desde ese entonces, su familia denuncia un cúmulo de irregularidades que tiñen de sospechas el caso, mientras que para la familia crece la hipótesis del ocultamiento deliberado de la verdad en torno a la muerte por parte de la institución castrense.

Pablo Jesús Córdoba tenía 21 años y era soldado del Ejército en el Regimiento de Zapala, provincia de Neuquén, desde 2022. El 1 de junio pasado, mientras cumplía su turno de guardia, terminó muerto a causa de dos disparos en la cabeza, algo que a 75 días todavía no está esclarecido. Es que la causa judicial, denuncia la familia de la víctima, está empantanada y plagada de irregularidades.

"Cada vez más me convenzo de que a mi hijo lo mataron. Tenía dos balazos en la cabeza. ¿Se va a seguir hablando de suicidio? ¿Por qué el FAL que encontraron a su lado no tiene huellas? ¿Las limpiaron? ¿Por qué?".

Esas son solo algunas de las preguntas que desvelan a Natalia Uribe, la madre de Córdoba, durante una entrevista publicada en Clarín. La mujer tiene claro que "acá se está tapando algo, se está cubriendo a alguien. Hay gente poderosa que no quiere que se sepa nada".

Aprietes e irregularidades

La mujer denunció públicamente que personal del Ejército argentino "apretó" a Uribe y a Juan José Córdoba, padres de la víctima, que recibieron en su casa a integrantes de la Fuerza y decidieron grabar la visita. "Entendemos por la situación que están pasando, si quieren pueden hablar con la prensa, hagan entrevistas, pero tengan cuidado con lo que dicen", se escucha en el video.

A causa de eso, los abogados de la familia solicitaron a la Policía Federal que una consigna vigile su casa para protegerlos ante posibles visitas. "Me cuesta mucho seguir adelante, siento que me están mintiendo en la cara y desde mi lugar no tengo posibilidades de saber la verdad", expresó Uribe.

En esa línea, agregó: "Faltan datos del peritaje balístico, como el tipo de calibre al que corresponde cada disparo, la posición de cada uno, el recorrido, el daño causado por cada proyectil y cuál fue el primer disparo. También falta hacer las pericias al celular y a la computadora de mi hijo Pablo, para saber si estaba siendo amenazado o maltratado por alguien del Ejército".

El comunicado del Ejército al cumplirse un mes de la muerte.

Son todos elementos de prueba que deben ser ordenados desde el primer momento de la investigación, pero que todavía no están.

La muerte del soldado ocurrió en el mismo cuarten en el que en 1994 fue asesinado el soldado Omar Carrasco. Ese crimen motivó el final del servicio militar obligatorio en la Argentina.

"Alguien le arrebató la vida a mi hijo"

La familia cada día se convence más de que no fue un suicidio, sino que a su hijo lo mataron en circunstancias que se desconocen. "Alguien le arrebató la vida a mi hijo. Dejó a mi hija sin su amado hermano, sin su protector... Pero yo, mamá de pablo, me voy a encargar de que se haga Justicia. Quiero y exijo que el juez investigue y nos entregue a los responsables y cómplices", sostuvo la mujer.

La mención al juez no es al azar. Como se mencionó anteriormente, la causa que investiga la muerte del joven soldado está prácticamente sin avances significativos que permitan poner luz sobre el misterio.

Pero eso no es todo: en una de las visitas de integrantes del Ejército que publicitó la familia, uno de los oficiales le habría hecho saber que "estaban teniendo una constante comunicación con Hugo Greca, juez de la causa".

Eso motivó una recusación por falta de independencia, de acuerdo a lo que comentó a Clarín el abogado Maximiliano Orpianessi. "Muchos ocultan cosas y se pensaron que se iban a salir con la de ellos... A esas personas les digo que no voy a descansar hasta que todos paguen por esto. Nos quitaron a un ser especial, respetuoso, atento, comprensivo... No descansaré, lo juro", avisó la madre.

