El papá de Lucas Escalante rompió el silencio: "Hace seis días que nadie duerme"

A casi una semana de la desaparición de Lucas Escalante, de 26 años, y Lautaro Morello, de 18, Hilario Escalante, el padre de Lucas, habló por primera vez con la prensa. "Hace seis días que nadie duerme, lo que quiero es encontrar a mi hijo", afirmó. Los jóvenes desaparecieron el viernes 9 de diciembre en Bosques, Florencio Varela, luego de salir a festejar el triunfo de la Selección frente a Países Bajos.

Este jueves por la mañana, Hilario se presentó a la fiscalía de Florencio Varela para saber el estado de la causa sobre la desaparición de su hijo. Desde la puerta del lugar, emitió declaraciones ante los medios. "Lo único que quería es que me salga la cara y que se vea quién soy yo, porque se habla mucho, pero soy una persona que no tengo nada que esconder", sentenció.

Y agregó: "Hace 32 años estoy en Varela, todos son amigos, ¿por qué salta que estoy escondido?".

Esta pregunta que hizo surge de la hipótesis de que los jóvenes están secuestrados por problemas relacionados al trabajo de Hilario, quién es dueño de una importante empresa de construcción en esa localidad. Al respecto, el hombre aclaró que no tuvo "ningún roce con ningún colega" y que "no creo que tengan quejas de mí".

En ese sentido, el abogado de la familia de Morello, Guillermo Baqué, atribuyó la desaparición a "un vuelto" contra el padre de Escalante. "Tenía siempre autos de alta gama, vivía mudándose de un lugar a otro. Y hacía comentarios de amenazas con secuestros. Decía que si lo secuestraban su papá iba a pagar, desde su inocencia hacía esos comentarios a sus amigos", evaluó el letrado.

Al respecto, Hilario precisó también que las versiones sobre que tiene seguridad privada o que fue víctima de ataques recientes son falsas. "No ando con custodia, no tengo una camioneta baleada, todo eso son inventos. Nunca tuve una entrada policial, no tengo nada, absolutamente nada", remarcó.

Además, fue consultado por presuntos vínculos con el contrabando de cigarrillos, lo cual indicó que no era cierto. "Tengo un amigo que tiene una tabacalera que yo se la hice. Más allá de eso, no tengo nada", informó.

El curso actual de la investigación

El último contacto con los jóvenes fue el viernes 9 de diciembre a las 22:30.

El padre de Escalante se mostró conforme respecto al accionar policial. En ese sentido, manifestó: "El desarrollo de la investigación me parece que a esta altura está haciendo lo correcto, porque yo no me puedo quejar de la Policía, veo que están laburando. Todo el mundo está laburando, no puedo decir nada de la Justicia, ¿qué más puedo pedir?".

Por el momento, las autoridades están realizando rastrillajes en cercanías de la Ruta 6, zona donde apareció incendiado el BMW azul que conducía Lucas Escalante. Sin embargo, aún no aparecieron pistas relevantes sobre el paradero de los jóvenes. En esa línea, Hilarante sostuvo que "lo único que estoy haciendo es buscando a mi hijo, necesito estar tranquilo porque esto me aturde y no puedo pensar".

Sumado a esto, el hombre describió el calvario que viven ambas familias al no tener novedades sobre los jóvenes. "La verdad no sé lo que pasó. Tanto como mi hijo y yo obramos bien. Hace seis días que nadie duerme, lo que quiero es encontrar a mi hijo", manifestó el padre de Lucas.

Asimismo, en diálogo con Radio Rivadavia, el tío de Lautaro explicó que la Policía no tuvo avances en los últimos rastrillajes. Además, reclamó la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. "Berni no apareció para nada. Para otras cosas sí, pero para esto no", expresó.

La investigación por la desaparición de Lucas y Lautaro está a cargo de la comisaría Florencio Varela 4ta. de Bosques y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 de Florencio Varela, encabezada por Mariana Dongiovanni.