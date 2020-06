Polémico partido de paddle en cuarentena: fue imputado el tesorero de River

Entre los 16 imputados por violar la cuarentena en un torneo de pádel en un club de Pilar se encuentra el tesorero de River Plate , Ignacio Amui, que se suma a este escándalo que ya provocó la renuncia de dos funcionarios, uno de la Ciudad de Buenos Aires y otro de Tigre.

Amui fue imputado por haber violado el artículo 205 del Código Penal, que establece una pena de seis meses y dos años de prisión para el que "incumpla las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia", según informó el diario La Nación.

Desde el club River Plate, confirmaron al medio mencionado la información y acotaron: "Es cierto, se equivocó".

El paddle clandestino obligó a renunciar a dos funcionarios y acumula 16 detenidos

El dirigente de River se suma al subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Lobo, y el secretario General y de Economía de Tigre, Fernando Lauría, que debieron renunciar a sus cargos tras el escándalo.

Allí, en el complejo "La Palmera" del Club Atlético Pilar, 16 personas fueron demoradas por Gendarmería por violar las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Gobierno para combatir la pandemia de coronavirus.

No obstante, el ex tenista profesional Lobo negó haber tomado parte del torneo de pádel celebrado en forma ilegal en ese predio deportivo, y a partir del cual se generó el escándalo, en tanto responsables de la entidad lo ubicaron en el lugar, de igual modo que al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio.

Según dijeron, tanto el ahora ex subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires como Frigerio se retiraron del lugar momentos antes de que llegara personal de Gendarmería Nacional y se llevara demoradas a 16 personas, entre ellas, a Lauría, quien también dimitió este lunes, y Amui.

Confusión por la supuesta presencia de Frigerio y otros políticos en un torneo de paddle

"Deseo aclarar que en ningún momento participé de un torneo de pádel, en esa ocasión ni durante el período de cuarentena. Por respecto a la ciudadanía y ante la responsabilidad que significa ocupar un cargo público es que he tomado esta decisión", sostuvo Lobo en su texto de renuncia.

Allegados a Frigerio, por su parte, dijeron a PERFIL que el ex ministro del Interior "no jugó ni estaba en ningún torneo" y agregaron que existe "un proceso judicial en marcha" en el cual el ex funcionario macrista no está involucrado.

Lauría, Amui y los otros 14 implicados fueron demorados y se les labró una infracción por parte de la Justicia Federal de Campana, que además ordenó el secuestro de cinco vehículos y la clausura del establecimiento.

ED / DS