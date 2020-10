Estuvo 14 años preso por el crimen de una mujer y era inocente

Lo condenaron a 25 años de prisión por el crimen de una mujer en una salidera bancaria ocurrida en Merlo, provincia de Buenos Aires. Llevaba la mitad de la condena cumplida y ahora la Corte Suprema lo absolvió. Era inocente. "Todavía estoy un poquito shockeado, no pensaba que este momento podía llegar", dijo el hombre que acaba de recuperar la libertad.

Jorge Enrique González Nieva (55) había sido condenado en 2010 (junto a otras dos personas) a la pena de 25 años de prisión por el robo seguido de muerte de Analía Bibiana Aguerre (43) ocurrido cuatro años antes. Pero la sentencia estaba, desde 2015, en estudio del máximo tribunal por lo que desde la organización Amnistía Internacional (AI) reclamaban su libertad.

Ahora, la Corte Suprema resolvió por unanimidad absolver a González Nieva. Para la resolución destacó “serias irregularidades” adoptadas en la sentencia de juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Morón.

Además, destacó que no se tuvo en cuenta la declaración del acusado que avalaba que estaba en otro lugar al momento del hecho y que la acusación en su contra se basó en el reconocimiento de un testigo sobre una fotografía, pero que no pudo identificarlo luego personalmente.

Por su parte, el abogado Manuel Garrido de Innocence Project AR que se constituyó como Amicus Curiae en el marco del expediente, dijo a Télam que en diciembre de 2017 el fiscal que investigó el hecho, Alejandro Jons, fue suspendido acusado de recibir dinero para beneficiar a detenidos y de armar causas con falsos abogados para quedarse con los bienes de los imputados.

El penal de Olmos fue el último en el que estuvo detenido.

Resolución. Con las firmas del presidente Carlos Rosenkratz y los ministros Horacio Rosatti, Elene Inés Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte absolvió hoy a González Nieva.

"Esto no fue que no me creyeron, esto estaba todo orquestado para dejarme detenido, el juicio fue un mamarracho porque no sabían cómo había llegado al banquillo pero igualmente me condenaron a 25 años", criticó González Nieva respecto al proceso que padeció durante estos años en diálogo con Télam

El hombre durante los casi 14 años de detención pasó por al menos 9 cárceles bonaerenses distintas y desde el 3 de octubre último estaba con arresto domiciliario, monitoreado con una tobillera electrónica.

"Todavía -sostuvo González Nieva- estoy un poquito shockeado, a veces uno pierde las esperanzas y no pensaba que este momento podía llegar".

