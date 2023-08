"Amenazaron con llevarse a mi hija": un policía mató a un ladrón que amordazó a una familia en una entradera

Un delincuente murió este martes 29 de agosto luego de haber participado en un robo a una familia en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, mientras que otro resultó herido tras ser atropellado mientras intentaba huir. La víctima del dramático episodio advirtió que los asaltantes lo habían amenazado con llevarse a su hija de 8 años. También enfatizó que a través de las cámaras de un vecino identificó a los agresores tres meses atrás en el techo de una vivienda cercana, por lo cual estimó que los sujetos venían realizando "tareas de inteligencia" previas al ataque.

El ladrón fallecido, quien había ingresado a la vivienda por el patio junto a otros cómplices, fue abatido por un policía cuando intentaba escaparse. Y en las mismas circunstancias, otro de los miembros de la banda fue arrollado por una moto, pero solo tuvo lesiones leves.

El hecho se produjo en una casa ubicada en Marconi y Ruta 3, de esa localidad del partido de La Matanza, cuando los agresores entraron por la parte trasera, redujeron al dueño, su esposa y sus hijos.

Expolicía ahuyentó a tiros a cinco delincuentes que querían robar su casa

Fuentes judiciales revelaron a la agencia de noticias Télam que la escalofriante secuencia comenzó cuando un grupo de tres delincuentes entró en la casa de una familia. Posteriormente, los asaltantes se dirigieron a una ferretería lindera que también pertenece a la familia asaltada, y luego de sustraer dinero y pertenencias intentaron huir a toda carrera.

A su vez, ataron y amordazaron al empleado de la ferretería, que funciona en la planta baja de la unidad, y se llevaron algunos objetos de valor, como dinero en efectivo, teléfonos celulares y también la consola DVR (grabador de video digital), para evitar que se los identifique por medio de las cámaras de seguridad.

Sin embargo, cuando escapaban con el botín un policía que custodiaba una escuela cercana disparó y mató a uno de los malhechores, quien había salido de la cárcel la semana anterior, y otro fue golpeado por una moto cuando trataba de cruzar la ruta.

Inseguridad en el Conurbano: en 36 horas hubo otros tres homicidios en ocasión de robo

Por su parte, Carlos Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática Homicidios Dolosos, supervisó las pericias de Gendarmería Nacional, mientras que el oficial que mató al ladrón seguirá en libertad ya que habría actuado en cumplimiento de su deber.

El sospechoso que perdió la vida fue identificado como Franco Germán Saraco. Se trataría de un joven de 24 años que presentaba antecedentes, según advirtieron fuentes al medio Infobae.

Hace una semana, el sujeto había salido en libertad de Unidad penal 43 de La Matanza, donde había sido detenido a disposición de la UFI N°3 de dicho distrito a raíz de un robo en realizado 2019. También registraba otra causa por robo correspondiente al mismo año.

"Me amenazaron con llevarse a mi hija de 8 años": detalles del calvario en Isidro Casanova

Sergio, víctima del violento episodio, dialogó con los medios y narró en detalle lo sucedido.

Cerca de las 10 de la mañana de este martes, él y su familia fueron sorprendidos por 3 delincuentes armados que ingresaron a su casa a través del patio.

Inseguridad y Narcotráfico: Estado ausente, narco y delito presente

“Fue interminable”, manifestó el hombre, con el rostro hinchado por los golpes, durante un reportaje con A24.

“Pensé que me iban a matar. En un momento me amenazaron con llevarse a mi hija de 8 años y me dijeron que me iban a llamar por teléfono para hacer la entrega de un dinero”, explicó la víctima.

“Me tiraron la cabeza contra la pared. Después uno me puso una soga alrededor del cuello, con la rodilla me presionaba en la espalda y, mientras me tiraba para cortarme la respiración, me decía: ‘Te voy a matar, te voy a matar’”, relató el agredido.

Según la reconstrucción de los hechos relatada por la víctima, los asaltantes "venían a buscar una plata" que su familia no tenía. "Les mostré los tickets del banco para explicarles que vivo con lo justo”, especificó el hombre agredido.

A su vez, el hombre dijo haber visto hace 3 meses a los mismos sospechosos en el techo de la vivienda de uno de los vecinos. Por este motivo, Sergio consideró que los individuos involucrados habrían desarrollado "inteligencia previa" para averiguar cómo ingresar a la vivienda.

“A través de las cámaras de un vecino los vimos en el techo de al lado. Estaban viendo cómo podían entrar", graficó la víctima de la inseguridad.

CA/ED