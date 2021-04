Le disparó once veces por ponerle 'me gusta' a una foto de su novia

Damián Di Bella (23) pelea por su vida en la sala de terapia intermedia del Hospital Eva Perón de Merlo. El sábado 17 de abril fue atacado a tiros por Nicolás Jaime (23), el novio de su amiga Micaela (22), quien aparentemente reaccionó así cuando supo que iba a visitarla y porque horas antes le puso "me gusta" a una de las fotos que ella había publicado en su cuenta de Facebook.

Damián está grave. Llegó a la guardia del centro médico con una herida de arma de fuego a la altura de la nuca que le afectó la médula ósea. Encima, cuando lo hisoparon, dio positivo de Covid-19.

El joven estaba llegando a la casa de su amiga, en el partido de Merlo, a bordo de su VW Gol. Pero en el camino se cruzó de frente con Jaime y aminoró la velocidad con la intención de hablarle. Sin embargo, el novio de la chica, que estaba solo en una moto, extrajo una pistola calibre 9 milímetros y comenzó a dispararle a quemarropa en las calles Ancón y Lacroze. Una, dos y hasta seis veces.

La víctima aceleró, pero Jaime siguió sus pasos y volvió a dispararle. Uno de los proyectiles atravesó el apoyacabeza del asiento y lo hirió en la nuca. Damián perdió el control del auto y terminó estrellándose contra un poste. Una vecina escuchó el golpe y se acercó con la intención de auxiliar al conductor. "Fue Nicolás, el novio de mi amiga", le alcanzó a decirle el chico antes de perder el conocimiento.

Damián Di Bella tiene 23 años y está en grave estado.

El coche parecía un colador. Según fuentes policiales, los peritos levantaron al menos once vainas servidas, todas del mismo calibre. De todas maneras, hay quienes afirman haber escuchado más disparos.

El agresor, que es tatuador, fanático de las motos y vive en el barrio Martín Fierro, escapó de la zona y recién este miércoles 21 de abril se entregó en la Subcomisaría de Matera. Lo hizo con el arma que utilizó para herir a Damián y su propia motocicleta.

Victoria, la hermana del herido, contó que la amiga de Damián no se contactó con su familia para interiorizarse del estado de salud del chico. "No está en contacto con la situación. La verdad es que no puedo decir mucho de ella. Solo dijo que lo estaba esperando a mi hermano en la calle cuando le dispararon. Y que justo su novio apareció en la casa", aseguró en declaraciones a Canal 9.

Según allegados a la familia, el chico se encuentra estable, pero su cuadro sigue siendo crítico. En caso de recuperarse, podría quedar parapléjico.

