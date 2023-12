La diputada oficialista Lilia Lemoine denunció que fue agredida en el barrio de Villa Urquiza por una pareja que la increpó en la calle y le arrebató el celular. Tras un llamado al 911, la Policía de la Ciudad labró actuaciones por "amenazas y daños" a partir del incidente.

Ocurrió este sábado cuando caminaba por la calle Nahuel Huapi 5200. Según el relato difundido por fuentes policiales, la legisladora fue insultada por su postura política y cuando ella quiso registrar la agresión y filmar a los agresores, la agarraron del brazo y le quitaron el teléfono.

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lemoine terminó recibiendo asistencia médica en el hospital Pirovano. Allí la atendieron traumatólogos y neurocirujanos, entre otros especialistas. También le realizaron una tomografía computada y una placa radiográfica antes de que se retirara del centro con un traumatismo leve en su muñeca derecha.

Según revelaron las fuentes policiales involucradas al caso, la legisladora fue increpada, entre otras cosas, por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el presidente Javier Milei el pasado miércoles.

"El celular fue descartado en la cinta asfáltica a pocos metros del lugar y la legisladora fue asistida por el SAME y trasladada al hospital Pirovano por un traumatismo en la muñeca", resumieron luego las autoridades.

La legisladora no habló públicamente de lo ocurrido de forma directa, aunque a través de X (ex Twitter), manifestó: "'La violaron por usar minifalda'. Se les termina la joda. No nos van a asustar. Está bien que tengan miedo, muy bien que tengan miedo. El país donde la víctima es acusada SE TERMINÓ!".

"NADA JUSTIFICA LA VIOLENCIA", remarcó Lemoine y concluyó: "Y con esto lo único que consiguen es que me dedique MÁS a mi labor. Acostúmbrense, se termina la impunidad".

Luego, a través de respuestas a otros usuarios, aseguró que las feministas "justifican" la agresión que sufrió y expresó: "Estoy bien. Roban y lastiman gente a diario...muchísimo peor fue cuando me rociaron con nafta. Esto no es nada a comparación de eso".

"Envidia, resentimiento y miedo. Por eso agreden así", sostuvo y concluyó: "La policía los va a encontrar y van a pagar por los celulares que rompieron. No fue solo mi S20 FE...mi acompañante a quien también atacaron tenía uno de esos cuadrados que cuestan bastante. Así que el chiste les va a doler".

