La mujer que falleció en el incendio se habría asfixiado mientras intentaba escapar por la escalera

Una mujer murió este martes como consecuencia de un incendio ocurrido en un edificio del barrio porteño de Retiro, al lado de la Secretaría de Trabajo, por el cual 43 personas debieron ser hospitalizadas por inhalar humo y 38 fueron asistidas por los servicios de emergencia en el barrio porteño de San Nicolás.

Se trata de una mujer mayor de edad, cuyo cuerpo fue hallado en las escaleras del edificio situado en la avenida Alem 688. De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer se habría asfixiado mientras intentaba escapar de las llamas.

El incendio ocurrió en un edificio de 14 pisos de casas y oficinas. El cuerpo de la víctima fue encontrado entre el octavo y el noveno piso, luego de que se desatara el incendio entre el sexto y el séptimo, en las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Del operativo participaron 45 móviles del SAME y ocho dotaciones de Bomberos, cinco de la Ciudad y tres de la Policía Federal.

En tanto, 43 personas debieron ser hospitalizadas por inhalación de monóxido y los empleados del Poder Judicial debieron ser evacuados. Una mujer fue derivada junto a un niño al Hospital Elizalde, indicaron fuentes del SAME. También trasladaron a los sobrevivientes a los hospitales Argerich, Ramos Mejía y Fernández, aunque se declaró la alerta roja a todos los hospitales de la ciudad.

Entre los trasladados había un efectivo de la Policía Federal Argentina, quien cumplía servicio bajo régimen de Policía Adicional en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, y no corría riesgo de vida. A su vez, tuvieron que permanecer en la terraza dos personas con inhalación de monóxido, pero estables, a la espera de que el operativo del cuerpo de Bomberos permitiera bajarlas.

Algunos trabajadores se autoevacuaron hacia la terraza del edificio. Se cree que la mujer mayor que falleció en las escaleras también intentaba llegar a ese punto exterior, desde donde los sobrevivientes cruzaron a la terraza del edificio de la subsecretaría de Trabajo para ser evacuados por el SAME.

El siniestro se originó pasadas las 11:30 en el edificio situado junto a la dependencia en la que poco antes habían protagonizado una protesta manifestantes de la agrupación liderada por el dirigente piquetero Raúl Castells.

Por el incendio, se implementó corte total en la avenida Alem, entre Viamonte y Tucumán, con el fin de facilitar el operativo de emergencia. En una amplia área del centro porteño se percibió durante el mediodía un intenso olor a humo y los colectivos que circulaban por la zona del Metrobus del bajo tuvieron que modificar sus recorridos.

Las declaraciones de las autoridades por el incendio en el edificio de Alem

Uno de los jefes de Bomberos que llevó adelante el operativo para apagar el incendio dijo ante la prensa que están "investigando para determinar las causa del incendio" y que en este momento no puede aseverar "que haya existido una explosión".

"Por orden de la fiscalía, está trabajando incendios y explosiones del cuerpo de bomberos y podemos decir que se desató fuego de manera generalizada y violenta en dos planos del sexto y séptimo piso en dos ambientes", explicó Diego Coria, jefe de la compañía zona 3 de Bomberos, y agregó: "No hay peligro de derrumbe y el fuego está controlado y que ya no hay personas dentro del edificio".

Al ser consultado sobre las causas del incendio, Coria informó que aún se encuentran trabajando los peritos y sobre el operativo, indicó que "se puso a resguardo a todo el personal en la terraza y en distintos departamentos contiguos hasta que en las escaleras cedió el humo y eso permitió bajar de forma escalonada y en tandas" a las personas que se encontraban atrapadas, que luego "fueron recibidas por personal del SAME".

Por su parte, en declaraciones a la prensa, el encargado del edificio confirmó que el inmueble no tenía instalación de gas y todos los artefactos son eléctricos. "No sé lo que pudo haber pasado, no hay gas en el edificio. Hay oficinas y hay gente viviendo", señaló el encargado.

ML / ED