En la mañana de este miércoles, un grupo de delincuentes abrió fuego contra un auto que transportaba fondos del supermercado perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo y robó más de 8 millones de pesos. En el vehículo estaba la prima de la esposa de Lionel Messi, quien requirió atención médica.

El incidente tuvo lugar en la calle Lavalle, entre Cochabamba y Pellegrini. En este escenario, los delincuentes dispararon contra un Chevrolet Onix negro con el objetivo de forzar a que frenera.

Una vez que el auto se detuvo, los dos asaltante rompieron la ventanilla y robaron el dinero que estaba distribuido en dos bolsos, correspondiente al supermercado Único de Lavalle, propiedad de la familia Roccuzzo.

En el interior del Chevrolet Onix se encontraba Agustina, prima de Antonela Roccuzzo, que requirió asistencia médica. También viajaba una empleada del comercio.

“Pidieron un móvil de auxilio por un robo. Tienen escoriaciones leves y presión alta. Ahora viene una unidad de mayor complejidad para evaluarlos. Están bien”, dijo a Cada Día (El Tres) uno de los médicos que acudió al lugar.



Así quedó el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo tras ser baleado

Según reportes de Rosario3, el asalto se ejecutó en cuestión de segundos. Los asaltantes se desplazaban en un auto blanco, posiblemente un Focus o un Cronos.

La empleada del supermercado contó: “Íbamos del comercio hacia el banco para depositar dinero. Nos rompieron los vidrios y se llevaron los bolsos. Un auto había seguro, porque los vi subirse a uno. En el momento en el que arrancó todo solo escuché impactos. Cuando nos bajamos vimos el impacto de bala”, comentó.

“Salimos con los bolsos cerrados. No nos dieron información exacta de cuánto había. Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. La que manejaba era Agustina, la dueña de la empresa. Ella intentó acelerar, pero teníamos un auto adelante y no pudo, por eso lo golpeó al auto”, finalizó.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se presentaron en el lugar, donde entrevistaron a los ocupantes del auto y a testigos presentes en la zona. Las imágenes muestran claramente que la ventanilla del lado del acompañante quedó destrozada como resultado del ataque.

14 tiros y una nota para Lionel Messi: el ataque al local de la familia Roccuzzo

Diego Santamaría, jefe del Comando Radioeléctrico, brindó información detallada: “Salían del supermercado y se dirigían a un banco cercano. En Lavalle al 1700 fueron abordados por un auto blanco, les rompen el vidrio y se llevan las mochilas con la alta suma de dinero, aproximadamente 8 millones de pesos, según dijeron las víctimas”.

“En el hecho participó un vehículo seguro, no podría imputar a más personas. El disparo, aparentemente, fue cuando el auto intentó escaparse. Hay cámaras en la zona, hacemos el relevamiento para establecer la mecánica. Por Lavalle hay una vaina servida que será secuestrada por la Agencia de Investigación Criminal”, señaló.

En marzo, un ataque y un cartel

Este es el segundo ataque en poco más de ocho meses al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo.

En marzo, delincuentes balearon el frente del local y dejaron un mensaje mafioso directo para Lionel Messi: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar".

LT