Un día de calor de febrero de 2014, Silvia Gloria Gallardo, de 34 años, fue vista por última vez en la localidad de Yacanto, provincia de Córdoba. Era habitual que viajara cada semana a la ciudad de Córdoba por trabajo, razón por la que nadie se alarmó, en principio, con su ausencia. Pero cuando su hermana contó los días sin noticias de ella, le preguntó a una compañera de trabajo si sabía algo: le contestó que no la había visto en semanas.

Gloria, como también la llama su familia, es la tercera de ocho hermanos y hasta su desaparición vivía en esa localidad cordobesa –ubicada a cerca de 200 kilómetros de la capital provincial– con su hija Yamila y su yerno, Hugo Suárez, en una casa que ella había construido. Según cuenta su núcleo familiar, ese vínculo hacía tiempo había dejado de ser bueno: tenían peleas constantes y quería pedirles que se fueran de su casa porque la convivencia ya no era sostenible.

Silvia Gallardo tenía 34 años al momento de sus desaparición. Hoy tendría 44.

La rutina de Gloria era viajar cada semana a la ciudad de Córdoba, donde trabajaba como cuidadora de una señora mayor y también como martillera; pasar allá algunos días y luego regresar a su casa por algunos días más.

El miércoles 12 de febrero de 2014 en que se perdió su rastro, Gallardo tenía ya un pasaje comprado para hacer el viaje de siempre, Villa Dolores-Córdoba capital. Alguien usó ese boleto de colectivo, pero todo indica que no fue ella: ese día, en el horario que coincidía con el trayecto, se activó el celular de su hija Yamila en varias celdas del recorrido.

Las sospechas que tiene la familia sobre lo que pasó apuntan a un homicidio. Creen que Hugo Suárez, en colaboración con su hija Yamila, asesinaron a Silvia después de una discusión y se deshicieron de sus restos en un pozo balde que está ubicado en un terreno colindante con la casa en la que convivían, también, con la hija de la pareja y nieta de Silvia.

Así lo cuenta Analía Prado, hermana de Silvia y quien está al tanto del expediente desde el primer día, en diálogo con PERFIL. Dice que con Gloria tenían muy buena relación, que ese lazo entre ambas se fortaleció durante un tiempo que convivieron en Córdoba capital cuando eran más jóvenes. En Yacanto vivían muy cerca una de la otra y se visitaban seguido: “El lazo mío con ella era fuerte. Después se desencadenó todo esto y la vida me dio la fortaleza para hacerme cargo y ponerme al frente de la causa”.

Silvia Gloria Gallardo.

A medida que pasó el tiempo desde la desaparición, dice Analía, varios indicios la hicieron sospechar de la pareja.

Es que dos días antes, el 10 de febrero, Silvia le había pedido a su hermana si podían reunirse porque quería hablar con ella y contarle algunas cosas. Analía recuerda que ese día se le complicaron los horarios y pospusieron el encuentro en el que, dice, seguramente le iba a comentar sobre la difícil situación familiar que estaba pasando, algo que en parte ya sabía, pero esta vez había llegado a un límite.

Finalmente, Silvia se lo contó a otra de sus hermanas, Beatriz: “Le iba a pedir a Suárez que se fuera de la casa, y le dijo que iba a plantearles que si Yamila (su hija) quería seguirlo que se fuera, que estaba cansada de todas las cosas que le hacía”, dice Analía a este medio.

Para ella, hay muy pocas dudas: “En mi cabeza yo digo discutieron, se le fue la mano y la mató. Esa es la hipótesis más fuerte que manejamos nosotros como familia”, asegura.

Silvia es la tercera de ocho hermanos. Su hermana Analía era una de las que más afinidad tenía con ella y quien lleva adelante los reclamos en la causa.

Entre los indicios que enumera Analía hay uno que es, cuanto menos, perturbador: cuenta que poco después de que Silvia fuera vista por última vez, Suárez “ahorcó” y enterró a los animales de la casa, perros y gatos, que eran mascotas inseparables de su hermana: “Para donde se movía Silvia, los animales iban”. La hipótesis que tienen es que, entre otras cosas, buscó evitar que los animales reconocieran su rastro a metros de allí.

La causa está caratulada como averiguación de paradero a cargo de la fiscal Lucrecia Zambrana, de la fiscalía de Instrucción de Villa Dolores, provincia de Córdoba.

Las hipótesis que se manejaron del caso se guiaron por la posibilidad de que Silvia Gallardo fuera víctima de una red de trata de personas; también se dijo que ejercía la prostitución –algo que su familia desconoce–, que tenía presuntas vinculaciones con ilícitos y se hizo hincapié en investigar sus actividades. Lo cierto es que ninguna de esas líneas de investigación, como tampoco la presunta responsabilidad de su hija y su yerno, pudieron hasta el día de hoy probarse. Tampoco se supo nada de Silvia.

En 2018, se llevó a cabo un operativo en los alrededores de un pozo balde ubicado en un terreno que linda con el de la casa de Gallardo, donde se había encontrado semienterrada ropa que era de ella. En ese pozo, que tiene una profundidad de cerca de 60 metros y un diámetro de menos de un metro cuadrado, se hizo una búsqueda superficial, pero no hacia el interior, y su familia cree que allí podrían estar sus restos.

En 2018 y 2019 se realizan operativos en la zona donde está ubicada la casa de Silvia Gallardo en Yacanto, Córdoba.

“Hay un montón de pautas que indican que el autor material de la desaparición de ella es el yerno, en colaboración con la hija. Tenemos una desidia de una fiscalía que no tiene idea de donde están parados”, cuestiona en comunicación con PERFIL Germán Marcón, abogado de la familia.

Marcón, en representación de la hermana de Silvia, pide que en el lugar se haga un operativo con un equipo de tecnología especial que permita continuar con la investigación: “Nosotros entendemos que ahí están los restos, que es un pozo balde que tiene más de 60 metros. No pudo llevarla más lejos. Pero hasta el día de hoy, después de tantos años, nadie se metió ahí adentro, simplemente se hizo una inspección por fuera”, explica.

Los alrededores de la casa de Silvia Gallardo en Yacanto, Traslasierra, provincia de Córdoba.

2018: los operativos cerca de la casa de Silvia Gallardo.

El mismo año en que se realizó el operativo, la hija de Silvia y su pareja fueron imputados por falso testimonio. “Mintieron varias veces, dijeron que estaban en un lugar y estaban en otro, y cuando se pidieron las celdas de los teléfonos eso se comprobó”, sostiene Marcón.

“Silvia tenía un pasaje para volver a Córdoba el mismo día que desapareció en la mañana, y siempre hacía el mismo trayecto desde Villa Dolores hasta Córdoba. Ese día, alguien subió al micro, pero no fue ella. y el chofer declara que obviamente tomó los datos de una tal ‘Silvia Gallardo’. El teléfono de la hija se conecta a las celdas de Las Rosas, Los Hornillos y Mina Clavero. Alguien tomó el pasaje de ella ese día, creemos que fue la hija porque su celular se abre a las celdas en el mismo horario en que transitaba el micro. Esas cosas tan sencillas, la fiscalía hasta ahora no las vio”, detalla Marcón.

Remarca además que en sus testimonios mencionaron algunas de estas presuntas vinculaciones de Silvia Gallardo con situaciones delictivas, pero luego no las reafirmaron y apunta a que el objetivo era desviar la investigación. Días después del operativo en los alrededores del pozo balde, dice, se mudaron de la casa de Silvia en Yacanto y no volvieron a verlos.

En algunos meses, el 12 de febrero de 2024, el caso de desaparición de Silvia Gloria Gallardo cumplirá 10 años. Al cumplirse 12 años, de no haber nuevos movimientos en la causa, quedaría archivada. El abogado Germán Marcón impulsa que la fiscalía llame a indagatoria a Suárez y a su pareja para interrumpir la prescripción del caso.

La hermana de Silvia reclama a la fiscalía de Villa Dolores que se realice el operativo en el pozo balde para saber si sus restos están allí o no: “Lo vengo pidiendo hace años. Desde 2014 nuestra vida se convirtió en un infierno y queremos justicia por mi hermana. No podemos hacer un duelo por ella, más allá de que sabemos y sentimos lo que pasó y la sentimos a ella todos los días. Pero no es lo mismo que encontrarla, saber que se apagó esa luz, y que descanse. Si descansa ella, descansamos nosotros”.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 1 millón de pesos para quien pueda aportar datos que lleven a dar con el paradero de Silvia Gloria Gallardo. Pueden comunicarse de manera anónima al 134.

