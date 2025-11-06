Una tarde de paseo familiar terminó convertida en una escena de horror, cuando una mujer de 45 años que navegaba en lancha junto a su marido y un grupo de amigos por el Arroyo Correntino del partido bonaerense de Escobar, recibió un disparo que la impactó de lleno. La bala, calibre .22, le quedó alojada en un pulmón y hasta el momento el autor del ataque sigue sin ser identificado.

El episodio ocurrió el domingo por la mañana cuando la víctima, identificada como Ana Marquis, viajaba junto a siete vecinos del barrio náutico El Naudir, en dirección al Río Luján. Su esposo, Martín, conducía la embarcación cuando de repente le advirtió que se sentía mal y le dolía el pecho. "No puedo respirar", llegó a decir antes de que notaran que le brotaba sangre del pecho.

“Vi que tenía la zona herida sangrando, me di cuenta de que nos habían disparado cuando vi el orificio de la bala”, relató el hombre. El grupo reaccionó con miedo y angustia: Martín cedió el timón y 15 minutos después llegaron al Hospital de Escobar. Durante el transcurso del viaje, Ana estaba “pálida, con los labios blancos" y atravesaron "una escena de horror, muy nerviosos y conmovidos”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde allí, fue derivada al Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue operada de urgencia. A pesar de que el disparo le perforó el pulmón, actualmente permanece internada en terapia intensiva, con evolución favorable.

Detuvieron a un adolescente por planear un tiroteo escolar

“Fue muy grave lo que pasó y no hablamos de una desgracia porque faltó nada para que lo sea”, dijo el marido, donde enfatizó que si el impacto hubiera sido algunos centímetros más arriba, la situación podría haber sido fatal. Según su relato, durante todo el trayecto su esposa se mantuvo consciente y con una actitud serena, a pesar del dolor y el desconcierto. “Siempre estuvo muy entera y eso fue clave”, agregó.

“Tenemos dos hijos grandes que nos acompañan ahora, no estaban en el momento. En la lancha había un matrimonio amigo que tiene dos hijos chicos. Lo grave es que es un tipo que hoy está suelto”, sostuvo en declaraciones televisivas. “Ahora que Ana está estable, queremos que esto se investigue y que no vuelva a pasarle a nadie", concluyó.

Los vecinos que acompañaban a la pareja dieron aviso a la guardia del barrio y se dispuso la llegada de los servicios de emergencia mientras la mujer herida llegaba al muelle. Un video de una cámara de seguridad ubicada en ese lugar registró el momento en el que la víctima fue asistida y trasladada en una tabla tras ser baleada.

La Justicia busca al tirador

Mientras tanto, la Justicia intenta dar con el responsable de realizar el disparo, pero por ahora el caso se mueve desde la incertidumbre. Todavía no hay precisiones, pero un grupo de vecinos de esa zona apuntó contra un hombre que, según explicaron en un comunicado, suele amenazar a quienes pasan por el lugar.

“Relatan situaciones previas de amenazas de muerte por parte de un isleño que reside en esa misma zona del Arroyo Correntino”, sostiene el escrito. Uno de los tripulantes de la embarcación aseguró haber divisado a dos hombres en una vivienda los instantes previos a que Ana fuera herida, y se estima que el proyectil provino desde los márgenes del arroyo, en un área conocida como Kayak Escobar.

FP