Fernández se emocionó hasta las lágrimas al recordar a Néstor K y el tema escaló en redes

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves 8 de octubre la presentación de un libro sobre Néstor Kirchner y se emocionó hasta las lágrimas al recordar al exmandatario de quien fue jefe de Gabinete. La emoción de Fernández hizo estallar las redes sociales con burlas y críticas contra el actual jefe de Estado.

"Yo sé que Néstor en algún lado está. Y donde esté lo único que le pido es que siga caminando al lado mío", expresó Alberto Fernández en la presentación del lirbo, donde también aseguró que "fue el mejor presidente que tuvo la democracia" y que espera que "siga caminando" a su lado.

"Tuve el privilegio de estar a su lado cada día de su gobierno. Yo hice política de un modo hasta que conocí a Néstor", indicó Fernández durante la presentación del libro "Néstor, el hombre que cambió todo", de Jorge "Topo" Devoto, en Casa Patria Grande.

En un emotivo mensaje, subrayó: "Él fue el mejor presidente que la democracia tuvo. Yo sé que Néstor en algún lado está y dónde esté lo único que le pido es que siga caminando al lado mío".

"Veo que nada fue en vano porque hay una juventud que fue convocada por Néstor y creyó en la política por él. Vino a decir cambiemos la historia porque esa historia fue injusta", reflexionó.

Lo que viví con Néstor Kirchner fue la más maravillosa aventura que alguien en política puede tener. Así lo escribí en el libro del Topo Devoto que presentamos hoy.



El jefe de Estado contó que, cuando conoció al ex mandatario, encontró a "alguien que decía y pensaba exactamente" lo que él creía, ya que -dijo- no tenían "diferencias sustanciales en nada".

"Era como encontrar mi reflejo devuelto en palabras de otra persona. Fue algo mágico conocer a Néstor. Desde ese día, cada vez que él venía a Buenos Aires, me llamaba para almorzar juntos. Nunca más nos separamos en ese trabajo", comentó. "Hubo momentos en los que sentí que Néstor estaba llamado a hacer algo distinto", subrayó.

Alberto Fernández presentó el libro "Néstor, el hombre que cambió todo"

El mandatario comentó que, en sus primeros encuentros con Kirchner, cuando todavía no era el jefe político del peronismo, el entonces gobernador de Santa Cruz le decía constantemente que no podían ser "el ala progresista de un partido conservador".

"Nunca me olvidé esa frase: no podemos ser el ala progresista de un partido conservador. Tiempo después, me dijo que él quería trabajar a nivel nacional, pero necesitaba a alguien en Buenos Aires que lo ayude", señaló, y agregó: "En ese momento, le dije: ´Quiero que sepas que acá en Buenos Aires está el primer legislador kirchnerista´".

Las críticas y burlas en Twitter por la emoción de Alberto Fernández al recordar a Néstor Kirchner.

Alberto Fernández dice que Néstor Kirchner "le cambió la vida a todos".

Sí, en especial a choferes, valijeros, cocineras y secretarios. Eso es movilidad social ascendente. 😀😄😃😁 — Gustavo 🇦🇷😺🇦🇷😺🇦🇷 (@Gustavo__Olmos) October 8, 2020

TN titula que Fernández "se quebró" al hablar de Néstor Kirchner. Sin dudas, una quiebra fraudulenta. — O. Pérez Sammartino (@OSammartino) October 8, 2020

Alberto se quebró cuando se acordó de Néstor pateando los bolsos con pesos y reclamando Euros. — 💙CAICOS & CACOS💙 (@farlan734) October 8, 2020

Escucha Alberto nosotros también tenemos ganas de llorar pensando en Néstor y en la yegua que nos dejó — Marisa 🇦🇷 (@marisacarre) October 8, 2020

¿Así que Alberto presentó un libro sobre Néstor?

¿Cómo se llama: "Historia del crimen"?



Magnum. — Monotributero (@dario_1069) October 8, 2020

