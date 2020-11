Alerta en la frontera con Paraguay: denuncian un posible ingreso de explosivos para cometer un atentado

A partir de un alerta que recibió ayer la embajada argentina en Londres respecto a un posible intento de ingresar nitrato de amonio en un camión desde Paraguay para un presunto ataque terrorista en la Argentina, el Gobierno activo un alerta en los pasos fronterizos e identificó al presunto atacante. Se trataría, según pudo consignar PERFIL de fuentes extraoficiales, de un ciudadano de origen libanés que reside en el país vecino aunque no está claro aún si posee vinculaciones con organizaciones catalogadas como terroristas a nivel internacional.

Al cierre de esta nota, no había información fehaciente sobre la veracidad de la amenaza si bien se había activado el protocolo de seguridad y las cuatro fuerzas federales rastrillaban las rutas del país por si acaso se hubiera producido el ingreso de forma irregular. Hoy, los pasos fronterizos con Paraguay permanecen cerrados para el tránsito no comercial a partir del decreto que dispuso el hermético control de los límites terrestres en el contexto de la pandemia por lo que el único modo de acceso legal al país, desde aquella nación, sería a través del aeropuerto de Ezeiza, habilitado para el turismo fronterizo en las últimas semanas.

Por su origen libanés, el presunto atacante requeriría de una visa expedida por la Argentina y fuentes del Gobierno aseguraron que lo tienen identificado ya y que no dispone de esa documentación, una primera traba para poder embarcar en cualquier vuelo rumbo al país. Así y todo, rige también una prohibición de salida de Paraguay, donde reside en la actualidad, y todos sus datos ya fueron cargados en los sistemas de alerta de Migraciones para prevenir a los pasos que siguen habilitados para el cruce de personas.

La investigación

Desde el Ejecutivo aseguran que también tienen identificados a presuntos familiares y que no registraron alerta internacional previo a esta comunicación sobre esta persona. Investigan todavía alguna conexión conocida con organizaciones catalogadas como terroristas. Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, confirmó a PERFIL que se mantenía en contacto con la ministra Sabina Fréderic sobre la marcha del operativo. “Hay 14 coincidencias respecto al nombre de esta persona en la Triple Frontera. No sabemos si se trata de la misma y todavía estamos depurando la información, no podemos confirmarlo”, aseguró.

El mensaje llegó al Facebook de la embajada argentina en el Reino Unido de forma anónima el viernes, advirtiendo sobre un posible intento de ingresar al país con nitrato de amonio desde la vecina República de Paraguay. Refería también que el objetivo del aludido era llevar adelante un ataque contra la comunidad judía local. El químico en cuestión es un material que puede ser utilizado para la confección de explosivos. Fue el responsable de la explosión que arrasó con una parte del puerto de Beirut el 4 de agosto, causando daños en varios kilómetros a la redonda. De hecho, suele vinculárselo a la organización libanesa Hezbollah y al accionar de su brazo armado, al que la Justicia argentina investiga por los atentados a la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la mutual judía AMIA, dos años más tarde.

De inmediato, la Cancillería notificó al Ministerio de Seguridad de la Nación, que puso en conocimiento a la Dirección General de Coordinación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), a cargo de identificar al ciudadano de origen libanés mencionado en el anónimo. En paralelo, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Federal contactó al juzgado federal 6 que informó de la situación, mediante oficio, al resto de las fuerzas federales, la Dirección General de Aduanas y la Dirección Nacional de Migraciones.



