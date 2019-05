Para el Gobierno, el anuncio de Cristina Fernández tiene "lógica faraónica"

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, consideró hoy que "la posible" candidatura presidencial de Alberto Fernández, acompañado por Cristina Kirchner, "subestima mucho a los argentinos". "Nadie sabía lo que iba a pasar, de hecho se sorprendieron los propios kirchneristas. Una lógica casi faraónica: salgo del palacio, del templo, y comunico a mis súbditos", agregó.

Durante una conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada junto al vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, Finocchiaro opinó que "no ha habido acuerdo" en el anuncio de esa fórmula, sino que fue "una decisión unipersonal" por parte de la líder de Unidad Ciudadana.

Para el funcionario, hay una serie de preguntas que habría que hacerle al flamante candidato a jefe de Estado, de quien no se acordó el nombre, entre ellas. "

Si va a renunciar a la día siguiente de haber asumido. ¿Si va a modificar la Constitución Nacional, como ya tenía pensado la exdiputada Diana Conti y otros kirchneristas? ¿Si va a proponer al frente del Ejército al exjefe de esa fuerza, general César Milani? ¿Qué va a hacer con la Corte Suprema de Justicia? ¿Si va a garantizar la impunidad? ¿Si va expropiar los medios de comunicación?

Tras lo cual Finocchiaro se preguntó: "¿Alguien puede creer que si la ex presidente va en la fórmula, no es ella la centralidad, quien va a tomar las decisiones?"

Primer encuentro de campaña: Alberto Fernández desayunó con Alicia Kirchner

Por su parte, Ibarra aseguró que el Gobierno está "muy enfocado en consolidar" Cambiemos y aclaró que "cómo se arma la oposición es un tema de ellos".

Además, ambos coincidieron en que las candidaturas de Fernández y Kirchner no está definida: "De un día para el otro aparecen estas decisiones, en esa clara centralidad que ejerce la ex presidenta, y no sabemos qué puede pasar en el futuro, si es una decisión definitiva o si es un globo de ensayo", señaló Finocchiaro.

En este sentido, el ministro consideró que "si no hubiera algún tipo de debilidad" de cara a la segunda vuelta electoral, sería "muy raro" este "enrosque" que significó el "cambio en la figura más importante que tiene el peronismo", en referencia a la ex mandataria nacional.

El establishment ve a Alberto Fernández más moderado pero duda por CFK

El jefe de la cartera educativa calificó de "horribles" las declaraciones de Alberto Fernández sobre que durante el próximo Gobierno algunos jueces "van a tener que responder pos sus fallos" vinculados a causas contra dirigentes kirchneristas. "Un Presidente no puede revisar sentencias del Poder Judicial. Se supone que en la Argentina tenemos división de poderes", remarcó Finocchiaro al respecto.

Por último, Ibarra detalló que Cambiemos "está abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas argentinas", pero resaltó que las alianzas tienen que ser "para gobernar y no para ganar (las elecciones)".

FeL