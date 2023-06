Carlos Eguía, candidato a gobernador de Neuquén en las elecciones de este año en representación del espacio de La Libertad Avanza, acusó a Javier Milei "basura, mierda, mala persona, pelotudo y ladrón". Fue a través de una editorial a la que tituló: “La mentira de Milei”, en su programa radial en Cadena Uno y Rivadavia Neuquén.

"Es una basura de persona, tanto él como el entorno", fue una de las caracterizaciones de Eguía contra su ex aliado, Milei. En relación a esto, puso como ejemplo la actitud del candidato a presidente tras la “horrenda elección” de Ricardo Bussi hijo en Tucumán, en la que sacó muy pocos votos: "Para despegarse dijo '¿ustedes vieron mi cara en la boleta?' No podés ser tan turro, Javier, además de mentiroso, hipócrita y falso, sos un turro".

También apuntó contra una alianza entre Milei y el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. “Me enteré por un tweet que habían armado una alianza con un partido de Larreta, evidentemente lo que ellos tienen es la venta de la marca”, lamentó. Y denunció un volantazo que hicieron desde La libertad avanza con la lista a legisladores nacionales en representación de Neuquén en la que eligieron unirse con un frente de Juntos por el Cambio.

Eguía también mencionó que le disgustó que Milei dijera que la elección tucumana iba a ser la primera gran batalla de su espacio a nivel nacional, tras haber competido ya en otras provincias: "¿Y nosotros, los de Tierra del Fuego, la gente que se jugó en La Rioja, Neuquén, Río Negro qué venimos a ser?¿Indios? ¿Mierda? Sí, mierda. Para Milei todos somos mierda y él es la casta especial".

Carlos Eguía: “Rodríguez Larreta financió la campaña de Rolo Figueroa, le puso toda la plata"



Luego, Eguía compartió una anécdota que le ocurrió en San Martín de los Andes, tras un acto de campaña en apoyo a Ariel Rivero. "Siempre le tenés que prestar auto, le tenés que dar todo, porque si no pone cara de orto y siempre tiene cara de orto, la verdad, salvo cuando sale a la calle. Aunque hasta la selfie le rompe las pelotas. En San Martín, caminando al lado mío, me dijo 'Carlos, a este que tengo acá le voy a pegar una trompada'. Es un loco, un enfermo", enfatizó.

Y continuó: "Ahí mismo, en San Martín de Los Andes, lo estaba esperando en el hotel, además de él venía Ariel Rivero y varios autos más porque era lógico, eran quienes estaban en campaña, y cuando llegó veo que no quiere bajar del auto. La llamo a Karina Milei y me dice que hasta que no se vaya esta gente no se baja. Es como los borrachos que desconocen a los amigos. Esa gente era la de Ariel Rivero que venía en los autos con ellos".

“Siempre se saca fotos con un libro y debe ser un libro sin hojas, debe ser un libro para mostrar que es un tipo intelectual, pero es un pelotudo intelectual”, acotó.

“Todos los viajes de Javier Milei y toda su comitiva que son entre 12 y 15 personas los garpábamos nosotros, hablo de mucha gente que colaboró para pagar los aviones de ida y vuelta, para pagar los mejores hoteles, la comida, la movilidad, para pagarle todas las locuras que se le ocurría, por eso digo que es la franquicia de Javier Milei, él no puso un peso”, detalló.

“Es tan maleducado este turro que no fue capaz de agradecer a la gente que había ido a verlo”, lamentó. “La bosta son Javier Milei, Kikuchi, la hermana de Javier Milei y Serna y Milei se merece que lo escupamos en la calle”, apuntó.

“Este mentiroso, atorrante y que se hace el intelectual y nos culpa de sacar pocos votos, es un hijo de p*** y nos hiciste viajar a Buenos Aires y los tuvimos que pagar nosotros para mostrar el apoyo que tenías en todo el país, ¡sos un mentiroso de la política!”, concluyó.