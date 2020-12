Chiche Duhalde: "Cristina tiene poder porque estamos llenos de dirigentes cagones"

La ex senadora Hilda "Chiche" Duhalde apuntó este jueves 10 de diciembre contra la dirigencia política por el poder que tiene la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Tiene poder porque estamos llenos de dirigentes cagones". Además, le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández: "Ponete los pantalones y empezá a gobernarnos porque nos vamos al demonio".

Tras el fuerte ataque de la vicepresidenta al Poder Judicial y en especial a la Corte Suprema, en diálogo con TN, la ex Primera Dama manifestó: "Ella piensa 'el poder soy yo'. Esta es Cristina. Ella entiende el poder así".

"No puedo explicar la relación entre Alberto y Cristina. Cuando ella elige a Alberto Fernández para presidente, supuse que dado que ella perdía las elecciones había hecho esta alquimia para poder ganar, pensé que algo había cambiado", recordó.

En esa línea, siguió: "Y como a mí me empiezan a venir a buscar para temas sociales antes de asumir en la Mesa del Hambre, dije algo está cambiando, creí verdaderamente, participé de la primera reunión de la Mesa del Hambre. Dije hay aires nuevos, a lo mejor la experiencia, los años, la enfermedad de su hija la hicieron recapacitar. Pero poco fue mostrando su verdadera cara".

Chiche Duhalde enfureció por el recorte a Larreta: "Son unos hijos de..."

"También y fuimos viendo paralelamente cómo Alberto iba desvaneciendo su figura, eso es exclusivamente culpa de Alberto, la sociedad lo votó a él como presidente, le quedan 3 años por delante y tiene que asumir el rol por el que el pueblo lo votó", expresó Duhalde.

La ex senadora criticó a Fernández por apoyar los ataques de su vice a la Corte: "Es un hombre de derecho, no puede salir a defender la carta de Cristina. Me llama la atención la actitud de los gobernadores, los gobernadores peronistas. Nada justifica el silencio de los dirigentes políticos del peronismo y otros partidos, son cosas muy graves".

"Estamos tocando fondo. Estamos con un deterioro institucional gravísimo. Ni hablar de la situación económica, social de inseguridad. En todos los temas estamos en una situación muy grave", comentó.

Asimismo, agregó: "Hay una falta de respeto por las instituciones. Que salgan a defender a Boudou, si en cualquier familia hay una persona que comete delitos y está condenado, qué bueno que la familia diga sí, en nuestra familia tuvimos un delincuente, ¿por qué no lo reconocen? ¿Qué hay detrás para que no lo reconozcan? ¿Por qué no le sueltan la mano? No lo entiendo".

"Esto no es peronismo. Nací en un hogar peronista y no comulgo jamás con estas ideas. A los grandes movimientos suelen introducirse de todo, los buenos, los malos, los vivos. Meter a todos en la misma bolsa me parece injusto porque en otros partidos hubo y hay de todo. En un sistema electoral como el que tenemos es fácil meter gato por liebre", opinó.

"Chiche" Duhalde: "En países serios ni Macri ni Cristina podrían haber sido presidentes"

Y añadió:: "No es peronismo porque no se ocupan de los que más necesitan, no le transformaron la vida a los que más necesitán. El presidente dice que en Argentina la gente no pasa hambre, que salga a los barrios y vea lo que está pasando".

"Nunca me sentí identificada con el kirchnerismo. No los puedo definir ideológicamente. Tratan de mostrarse que son de izquierda por momentos, parece que bajaron de Sierra Maestra (Cuba) en otro momento pero después los vez con las joyas y carteras más caras", expresó.

En ese sentido, comentó: "Las figuras autoritarias pueden ser aceptadas por un sector, ese 30 o 35% que tiene Cristina, pero no por todos. Cristina Tiene poder porque estamos llenos de dirigentes cagones que no saben hacer lo que tienen que hacer. No puede ser que nadie salga a defender los intereses que están en juego".

Cuando le consultaron qué mensaje le daría a Alberto Fernández, manifestó: "Ponete los pantalones y empezá a gobernarnos porque nos vamos al demonio".

Por último, criticó la cantidad de ministerios: "Hay demasiados ministerios. También pasó en la gestión de Mauricio Macri. Hay que poner el acento en los asuntos urgentes. En este gobierno, la cabeza es de un sector, el segundo es de otro, así no se puede".

EuDr/ / ds