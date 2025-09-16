"Cóctel" de Diego Santilli: "pegó" a Kicillof con Alberto Fernández para celebrar el discurso de Milei

Tras la presentación del presidente Javier Milei del Presupuesto 2026 por cadena nacional este lunes por la noche, el candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, celebró el discurso oficial y apuntó contra la oposición.

"El presidente @JMilei presentó un presupuesto con equilibrio fiscal, reglas claras y más inversión. Ese es el camino", escribió el referente del PRO bonaerense en su cuenta de la red social X, en una clara señal de alineamiento con el proyecto oficialista de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Con tono electoral, Milei dijo que su Presupuesto 2026 tendrá aumentos en salud, jubilaciones, discapacidad y educación

El diputado nacional también aprovechó el posteo para criticar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, considerado por algunos sectores del peronismo como un posible candidato presidencial en 2027, y agregó: "Ah, y antes que me olvide: el kirchnerismo ya intentó vendernos al Alberto (Fernández) “moderado” y ahora nos quieren vender a Axel (Kicillof). Son lo MISMO, con el mismo resultado".

Cristian Ritondo también celebró a Milei: "Hay que profundizar"

El diputado nacional y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien fue clave en el acuerdo con LLA en el territorio bonaerense, también respaldó el discurso presidencial tras la presentación del presupuesto 2026.

El legislador destacó que el Gobierno "sacó a más de 12 MILLONES de argentinos de la pobreza" y "evitó la hiperinflación" en apenas 21 meses de gestión.

Axel Kicillof fustigó el discurso de Javier Milei por el Presupuesto 2026 y habló de YPF

"No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico para que el esfuerzo finalmente valga la pena. El equilibrio fiscal es INNEGOCIABLE. No volvamos atrás", escribió Ritondo en sus redes sociales, con un claro tono electoral.

La mesa bonaerense se reunió para redefinir la estrategia

Después de la derrota electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno convocó a una nueva mesa bonaerense para redefinir la estrategia de cara a los comicios nacionales, sin la presencia de Javier Milei. Se habían reunido por primera vez el martes pasado en Casa Rosada, y este lunes al mediodía tuvo lugar el segundo encuentro.

Además de Cristian Ritondo y Diego Santilli, los hombres del PRO que oficializaron la alianza con el partido libertario, forman parte de la mesa Karina Milei, Sebastián Pareja, Patricia Bullrich, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo y José Luis Espert.

"Lo peor ya pasó": la frase de Milei que había utilizado Macri antes de la crisis del dólar en 2018

Hasta antes de los comicios bonaerenses, la mesa la integraban Karina Milei, Pareja, Caputo y Lule Menem. Ritondo sólo participó de algunos encuentros, y Santilli no había sido convocado. También se sumaron otros miembros del macrismo que se aliaron al oficialismo, como Diego Valenzuela, el intendente de 3 de Febrero que perdió la elección en la Primera Sección, y su par de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Ante el duro resultado en las elecciones provinciales, desde el Gobierno buscan dejar atrás el lema "kirchnerismo nunca más", el lema de la campaña bonaerense propuesto por el sector cercano a Karina, y hacer foco en el "esfuerzo". Durante la cadena nacional de este lunes, el mismo Milei puso el acento en este punto y afirmó: "El esfuerzo que todos estamos haciendo vale la pena".

