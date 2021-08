Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, confirmó este jueves que a partir de esta noche o de mañana a primera hora se enviarán los turnos para intercalar vacunas de distintos laboratorios a quienes hayan recibido el componente uno de la Sputnik V y ya tengan superados los 60 días entre dosis.

“Entre hoy y mañana se van a entregar los turnos para la vacunación con combinación de vacunas. Con la aplicación, al mail o al WhatsApp les va a llegar el turno y les va a decir si es el segundo componente de Sputnik o si es otra para combinar”, explicó Kreplak en diálogo con La Mañana de CNN, el programa que conduce María Laura Santillán por CNN Radio.

En tal sentido, el funcionario bonaerense indicó que “todas las opciones serían combinables de igual manera”, al tiempo que especificó que “es lo mismo en términos de seguridad y eficacia”.

“Si uno combina la primera dosis de Sputnik V con la segunda dosis de AstraZeneca o de Moderna son seguras, e igualmente de eficaces que, si recibiera la segunda dosis de Sputnik”, expresó también en esta jornada en Radio La Red.

En tanto, en cuanto a la vacuna de Sinopharm, Kreplak afirmó que “mostró muy buena eficacia en la combinación”, y dijo que tendrán los resultados “esta semana, para ver si la podemos incorporar como opción”.

Por otro lado, al ser consultado sobre si es mejor esperar el segundo componente de Sputnik V o vacunarse con la segunda dosis de AstraZeneca o de Moderna, el funcionario opinó que se aplicaría la primera que le asignen.

“Desde el punto de vista científico hemos visto que es lo mismo, que tienen la misma capacidad de producir respuesta inmune y la misma capacidad de producir efectos adversos. Yo recibiría la primera que me llegue, porque si no es peor en capacidad de respuesta y no es peor en efectos adversos, es igual. Entonces, es lo mismo con cualquiera que me toque”, argumentó.

Turnos para segundas dosis en Provincia

Asimismo, el ministro confirmó que son 1.5 millones los bonaerenses que esperan la segunda dosis y que este miércoles ya se enviaron 300.000 turnos para segundas dosis de AstraZeneca. En esa línea, adelantó que, entre el viernes y el sábado, se mandarán “400.000 turnos más para ser aplicados en distintos días de la semana que viene”.

Ahora bien, en relación a la prioridad de los turnos, el ministro aclaró que “se toma en cuenta el tiempo de la primera dosis, la edad y la condición de riesgo”.

“Como se fue vacunando por orden, en general son las personas más grandes a las que les falta terminar el esquema, o que tienen comorbilidades. Vamos a estar arrancando desde la gente que recibió la vacuna a finales de marzo y los que tienen cumplidos los tres meses”, concluyó.