Para Ginés González García, la vuelta a clases "es muy riesgosa"

El ministro de Salud Pública de la Nación, Ginés González García, analizó la situación de la pandemia de coronavirus en el país y afirmó que en algunos lugares "estamos cerca de llegar a momentos críticos", en relación a la posible saturación del sistema sanitario. Además, dijo que la vuelta a clases hoy "es muy riesgosa" porque "el pibe es un portador que lleva y trae", y se refirió a la postura de la Ciudad de Buenos Aires. "Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós están siendo optimistas, pero entiendo que tienen mucha presión porque los comerciantes se quejan", expresó.

Consultado sobre si hay riesgo de saturación en el sistema sanitario, el titular de la cartera sanitaria respondió que hay riesgo "en la medida en que sigan expandiéndose los casos". Entrevistado por La Nación, recalcó sobre ese punto que en algunos lugares del país "estamos cerca de llegar a momentos críticos".

"El sistema se ha expandido, lo hemos hecho muy bien, sobre todo considerando la situación crítica de la que veníamos, pero hay un punto donde no se puede expandir más, sobre todo por el recurso humano, que es muy calificado y que cuesta muchos años formarlo. Hay lugares como el AMBA donde tuvieron el problema desde el principio, y los terapistas, kinesiólogos, están agotados porque llevan meses trabajando a tope. No es lo mismo en otras provincias donde recién ahora han comenzado a tener más trabajo", detalló el funcionario.

Los nuevos casos de coronavirus no bajan del piso de 10 mil contagios diarios

Ante la pregunta sobre si Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós no están siendo cuidadosos al proponer el regreso a clases para algunos alumnos, González García respondió: "No quiero decir eso. Están siendo optimistas, pero entiendo que tienen mucha presión porque los comerciantes se quejan, y es una situación difícil de manejar acá y en cualquier lugar del mundo. Sobre esto, dijo que "algunas provincias tenían reglamentaciones y protocolos para la atención de bares y restaurantes y yo he visto con mis propios ojos que no se cumplían. Y la sensación gestual que se da -a veces me combaten porque hablo de gestualidades- nos puede llevar a pensar que el riesgo pasó, pero no es así".

El ministro aseguró, además, que desde hace dos semanas "vemos que se nacionalizó la pandemia" y que "al comienzo, algunas provincias tuvieron problemas más serios, como Chaco, que felizmente está saliendo, pero ahora hay siete provincias con inconvenientes, y justamente son provincias que creyeron que por tener cuidado en el comienzo esto había pasado, y no pasó".

En este marco, el jefe de la cartera de Salud aseveró que el continente americano es hoy el epicentro de la pandemia, y, consultado sobre por qué sucede esto habiendo estado tantos días aislados, afirmó: "La cuarentena no fue igual en todas las zonas del país. Cuarentena, cuarentena, hubo de marzo a los primeros días de mayo, y después se empezó a cambiar mucho por región del país y geografía. Pero volviendo a su pregunta, el tiempo nos permitió adecuar el sistema de salud y evitar picos, que habrían traído consecuencias terribles como sociedad. Lo que vimos en Europa y Estados Unidos podría haber sucedido acá".

Coronavirus: la Ciudad flexibiliza y las provincias retroceden

Sobre la vuelta a clases, opinó que hoy "es muy riesgosa" porque "'el pibe' es un portador que lleva y trae, sobre todo en la escuela primaria". Con respecto a este tema, recalcó que "no hay ningún lugar del mundo en que se haya dejado de pensar que la escuela acarrea riesgos enormes" y que "incluso en Europa las clases deberían volver en estos días y todavía no se sabe qué pasará". Y de forma solapada apuntó contra el Gobierno porteño: "Sé que no es fácil, que los pibes llevan mucho tiempo en casa, y que no todos los pibes tienen la misma tecnología, pero no creo que los pibes tengan que ir a la escuela a buscar la tecnología, sino que la tecnología les llegue a la casa a los pibes para seguir trabajando desde su casa".

Por último, el ministro se refirió a la marcha del 17 de agosto. "Yo no quiero echar la culpa a nadie por alentar la salida a la calle de la gente, pero no hay que ser epidemiólogo para entender que las concentraciones masivas de gente sin guardar cuidado no ayudan para nada. Recién hablaba con la ministra de Tucumán porque le hicieron una manifestación en la puerta de su casa por haber limitado la actividad de los bares cuando tienen casos en aumento. Hay zonas del Interior que están en situación bastante complicada, y eso nos preocupa mucho", expresó.

Y sobre la situación económica, concluyó: "Yo fui muchos años presidente de la Asociación Argentina de Economía de la Salud. Creo que es un falso dilema, y la cuarentena no es lo que arruina la economía. Es el virus el que está generando una catástrofe mundial. A Estados Unidos se le cayó un tercio del PBI, y entiendo que la gente no pueda vivir como lo hacía antes o bien trabajar como lo hacía antes. Los comerciantes son los que más se quejan, pero no creo que puedan trabajar mucho teniendo distintas condiciones".

AB/FF