Cruce entre los sindicatos por cómo desarmar la cuarentena

Noticias Relacionadas Trabajo prorrogó los mandatos de la dirigencia de los sindicatos por 120 días

El sindicato de ATE y el de UPCN se enfrentaron por la posibilidad de que algunos trabajadores del sector público retomen tareas durante la siguiente etapa del aislamiento obligatorio. El secretario adjunto nacional de ATE apuntó contra Andrés Rodríguez, titular de UPCN, a quien calificó de "irresponsable" por haber sugerido la chance de que actividades del sector público se reactiven.

"Rodríguez es un irresponsable, todavía no hay condiciones para reabrir sectores estatales", advirtió el secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, quien consideró que sólo se podrían retomar tareas si se convoca a los sindicatos con la previa intervención de la CyMAT (Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) para garantizar la salud de los empleados en medio de la pandemia.

Aguiar apuntó contra el también secretario adjunto de la CGT, al afirmar que "no tiene idea de lo que dice y demuestra que hace años no visita una oficina de la administración pública", mientras que planteó que "no todos los organismos están en condiciones de volver a funcionar con normalidad".

Trabajo prorrogó los mandatos de la dirigencia de los sindicatos por 120 días

"Nosotros no nos oponemos a que las áreas estatales gradualmente vayan retomando sus tareas habituales, pero debe haber una intervención previa de la CyMAT", aclaró Aguiar mediante un comunicado.

Para el sindicalista de ATE, el gremio "debe tener un rol absolutamente activo en la vuelta al trabajo, siendo las delegadas y delegados quienes deben verificar que se garantice la salud de todos los trabajadores". "Ya hemos manifestado a la Secretaría de Gestión y Empleo Público nuestra plena disposición para trabajar en la reapertura gradual de los sectores que se estimen necesarios en las próximas semanas, pero previamente deben intervenir las comisiones especializadas en condiciones y ambiente de trabajo", aclaró Aguiar.

Más gremios 'esenciales' reclaman un plus salarial y mayores medidas de higiene

No obstante, remarcó que en algunos sectores "no hay condiciones factibles", por lo que advirtió que "seguir ese lineamiento sería jugar a la ruleta rusa y poner en riesgo la vida de miles de estatales".

Días atrás, Rodríguez había planteado en una entrevista radial que su sindicato propuso al Gobierno que "algunos trabajadores vuelvan a sus lugares de trabajo si es necesario", en momentos en que algunas actividades comenzaron a sumarse a las excepciones dispuestas por el gobierno en el marco de la etapa de cuarentena administrada.

A.G.