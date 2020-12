Coronavirus | Teresa García: "Cualquier rebrote va a hacer que tengamos que volver a fases anteriores"

La ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García, se refirió al aumento de casos de Coronavirus y señaló que "están subiendo de nuevo los casos. Hay una suerte de descontrol. Le pedimos a la gente que se cuide". En diálogo con El Destape Radio, la funcionaria destacó que "el coronavirus no está controlado aún y la vacuna aún no llegó" y anticipó que "esperemos no tener que volver atrás y hacer cierres. Todo depende de cómo vayan las fiestas".

"Cualquier rebrote va a hacer que tengamos que volver a fases anteriores de acuerdo al distrito", señaló la ministra. Por otra parte, García celebró la partida del vuelo rumbo a Moscú para traer al país la vacuna Sputnik V: “Da mucha esperanza. Una parte de las vacunas que vienen de Moscú serán para la provincia, para los intensivistas, enfermeras y personal de salud que están en contacto con los contagiados".

Viviendas populares

En otro orden, la dirigente se refirió al convenio firmado por la Provincia con el Ministerio de Hábitar de la Nación. Señaló que "hay que resolver una enorme necesidad habitacional en la provincia que lleva muchos años". Asimismo destacó que "empezamos a trabajar con Jorge Ferraresi en la construcción de 10.000 viviendas en 2021" y contó que "faltaba financiamiento para construir 3.000 viviendas y a esto se comprometió el ministro Ferraresi".

"La provincia puso primera en identificar tierra urbanizable con servicios", remarcó García. Asimismo contó que "hemos identificado 14.200 lotes posibles para la construcción de viviendas" y advirtió que "la idea de Kicillof es que a fin de 2023 haya construidas 33.000 viviendas. Obviamente no son suficientes pero es muy importante". Sobre la situación política, señaló que "el año que viene es electoral pero seguimos en pandemia. Espero que la oposición no haga de las suyas" y concluyó que "esperemos que este año la oposición entienda las necesidades de la provincia".