En la carrera hacia las elecciones 2023 generales del domingo 22 de octubre, desde Juntos Por el Cambio buscan quitarle votantes a la fuerza liderada por Javier Milei, que lleva a la ex integrante del macrismo platense en su armado del territorio bonaerense para la disputa en las urnas contra Axel Kicillof y Néstor Grindetti.

En el marco de una entrevista radial, el presidente del bloque del PRO criticó a la candidata a gobernadora por la Libertad Avanza, Carolina Píparo e hizo énfasis en su inexperiencia la hora de gestionar y acusó al partido libertario de ofrecer “soluciones mágicas”.

En este sentido, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos Por el Cambio, Cristian Adrián Ritondo señaló que “yo no le he escuchado propuestas serias sobre la provincia de Buenos Aires, trabajé con ella, la conozco, me parece muy buena persona. Pero, al lado de Néstor Grindetti que tiene la experiencia de haber gobernado, llevar a déficit cero la luz, conocer la provincia de Buenos Aires y tener un equipo en la Legislatura, no puede competir”, dijo en Majul 107.9.

Milei refuerza la imagen de Píparo en Provincia con fuerte presencia territorial

Cristian Ritondo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en Juntos Por el Cambio

.

En la provincia de Buenos Aires los resultados de las primarias ubicaron a Píparo como una candidata potente. La boleta de Axel Kicillof fue la más votada y obtuvo el 36,4%. En segundo lugar se ubicó Juntos por el Cambio. Con la suma de los votos de Grindetti y Diego Santilli, el partido opositor alcanzó el 32,9% de los sufragios. Sin embargo, la gran sorpresa fue La Libertad Avanza que llegó al 23,7%.

Por su parte, Carolina Píparo poco después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) disparó contra Grindetti y Patricia Bullrich y los desafío a “a dejar esa coalición, esa mezcla que no tiene un objetivo ni camino en común”.

Grindetti le respondió a Píparo y rechazó una alianza para ganarle a Kicillof: "El momento de los acuerdos es después de la elección"

Carolina Píparo, Libertad Avanza

Cristian Ritondo enciende la campaña y apunta contra la propuestas de la Libertad Avanza

“Después le he escuchado propuestas sobre la reforma agraria. La reforma agraria en la provincia de Buenos Aires, me imagino que en la provincia en la que se produce el 60% de lo que se exporta en Argentina, a quienes invierten en el campo les habrá dado un poquito de miedo que una candidata se identifique como liberal y, plantee la reforma agraria en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, cuestionó Cristian Ritondo.

Motosierra en mano y dólares firmados: Milei condujo una caravana en La Matanza junto a Píparo y El Dipy

En total, a Píparo la eligieron poco más de un millón setecientos mil bonaerenses. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje y de acá a octubre el gran objetivo de todos los candidatos es retener los sufragios conseguidos y ampliarse.

