La defensa de Cristina Kirchner pidió a Casación que se revoque su prisión preventiva

La defensa de la ex presidenta y actual vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, llegó este jueves a la Cámara de Casación, máximo tribunal del país, con sus planteos en el marco de la causa conocida como "cuadernos de las coimas". Allí, la exmandataria está acusada de ser jefa de Asociación Ilícita que para la justicia habría operado entorno de la Obra Pública entre 2003 y 2015.

En la audiencia, Carlos Beraldi, defensor de CFK pidió que se revoque la prisión preventiva y el pedido de desafuero y cuestionó el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadio y confirmado luego por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones. Así como también planteó nulidades por cómo se utilizó la figura del arrepentido en el caso y apuntó a cómo llegó el caso al despacho de Bonadio, al referirse a de fórum shopping.

"El 10 de diciembre va a asumir como vicepresidenta. No existe hipótesis de que se vaya a escapar o vaya a entorpecer la investigación. Este tribunal debe resolver con velocidad y de manera favorable este recurso. Espero que emita su decisión dentro del plazo de los próximos cinco días. Todo esto está acreditado, no necesitan hacer ningún tipo de investigación, institucionalmente este sería el comportamiento saludable", expresó Beraldi sobre la situación de la vicepresidenta electa. "Su conducta procesal fue ejemplar", agregó en referencia al comportamiento de la ex Jefa de Estado en todas las causas en las que se la investiga. "Esta prisión preventiva no tiene ningún fundamento", sostuvo y tildó la decisión de: "grotesca", "arbitraria" y "disparatada".

Poco después sostuvo: "Decir que un vicepresidente va a asumir con una prisión preventiva fundada de una manera grotesca como esta, realmente es algo que no se comparece con los principios del Estado de Derecho que todos decimos defender".

La presentación fue realizada ante los camaristas de la Sala I, Ana María Figueroa, Daniel Petrone, y Diego Barroetaveña, quienes a partir de ahora estarán en condiciones de decidir sobre el tema. Previo a la audiencia de la defensa de CFK, durante todo el mes de noviembre, los magistrados escucharon los pedidos de otros defensores de involucrados en el caso como el ex ministro Julio De Vido; su segundo en la cartera, Roberto Baratta; el ex titular del Ente Binacional Yaciretá, Oscar Thomas, y de empresarios como Carlos Wagner, arrepentido en el caso que estalló mediáticamente en agosto de 2018.

En el comienzo de la audiencia, que duró 45 minutos, Beraldi, hizo referencia a la confirmación de la Cámara de Apelaciones, el 20 de diciembre de 2018, del procesamiento con prisión preventiva, con embargo de 1500 millones de pesos sobre CFK. Todo lo que, explicó, fue apelado en casi 125 páginas por su parte, tras la feria de verano.

El defensor también habló de un contexto institucional con “hechos preocupantes”. Y poco después mencionó la “ilicitud” del orígen del caso, por cómo fueron elegidos juez y fiscal, y se planteó la situación de posible “forum shopping”. Al tiempo que hizo planteos respectos del “uso de la ley del arrepentido”.

Entre los fundamentos que explicó para atacar la prisión preventiva dictada en el caso, el letrado se refirió al argumento de la recuperación de activos. "Se puede embargar, inhibir, pero no privar de la libertad", explicó. A lo que agregó: "Respecto a esta idea de asegurar activos o recuperar bienes quiero ser descriptivo en todo el elenco de medidas cautelares: se ha agotado en todos los expedientes”. Y detalló que a la ex mandataria "se la inhibió en todos los procesos, se la embargó en cifras millonarias, se intervinieron todas las sociedades familiares, (Hotesur y Los Sauces) y hasta se intervinieron derechos reales, un condominio. Desde el punto de vista de las medidas cautelares acá se agotaron todas. Las legales y las ilegales". A lo que sumó: "No veo de qué manera el recupero de activos puede fundar una prisión preventiva".

Por otro lado se refirió a la imputación del delito de asociación ilícita, que "hace imponible esa situación entre las distintas causas. Porque la naturaleza de una asociación ilícita es darse en un periodo y que tenga como propósito cometer delitos indeterminados". Luego, Beraldi ejemplificó que si en la Facultad de Derecho, "algún alumno contestara q las asociación ilícita se pueden diferenciar por los delitos indeterminados sería reprobado. Uno puede participar en distintos delitos pero la asociación ilícita es un delito autónomo".

