La denuncia silenciosa que Fabiola y Alberto le hicieron a un medio por violencia de género

por Julian D'Imperio

En una silenciosa gestión, Fabiola Yañez denunció por "violencia de género mediática" a Marcelo Casalongue, dueño de la agencia Nova de noticias, que ya data de largos antecedentes similares por denuncias hacia el medio. Deberá declarar el próximo lunes ante la Justicia y su defensa ya anticipó a PERFIL que se trata de una censura a la "libertad de expresión", al tiempo que reclamó a la fiscalía una actuación "diferente" a la de una denuncia común de carácter privada. Los artículos en cuestión referían a la vida pasada de la primera dama.

Según pudo saber PERFIL, el abogado que eligió el propio Alberto Fernández para que se ocupara del caso con absoluta cautela fue Juan Pablo Fioribello, quien se presentó junto a Yañez ante la Fiscalía General de la Ciudad para hacer la denuncia. La causa, impulsada por el propio fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, ahora será investigada por Daniela Dupuy, quien ya citó a declarar este lunes a Casalongue.

No obstante, la jueza María Araceli Martinez del Juzgado Contravencional 29 de Buenos Aires ya dispuso de una medida cautelar que ordenó inmediatamente eliminar las notas del portal. Sin embargo, el abogado del empresario, Marcelo Peña, en diálogo con PERFIL, aseguró que a pesar de que se cumplió con lo ordenado en dicha medida, "la fiscalía no cumplió con las formalidades de la ley" porque no se notificó previamente a la audiencia del próximo lunes sobre la denuncia, sobre el contenido que ofendió en cuestión a Yañez y sobre los argumentos jurídicos en cuestión.

"Nos enteramos por los medios, lamentamos que el Poder Judicial haya reaccionado con una mecánica distinta al de un procedimiento ordinario", dijo Peña.

Respecto de la denuncia, aseguró que la primera dama "está en su derecho" así como "cualquier ciudadano que se sienta ofendido" puede denunciar el daño de una nota periodística. "No fue la intención y por eso y por la medida cautelar cumplimos con la ley, a pesar de que a nuestro entender es una censura y ataca la libertad de expresión".

Casalongue también deberá, el mismo lunes, declarar por una denuncia que las dirigentes de izquierda Cele Fierro y Vilma Ripoll (Juntas y a la Izquierda-MST), por una artículo en el que se calificó de "incogibles" a mujeres que realizaron un "tetazo" el año pasado frente a la Catedral.

Dicho medio también es recordado por una pelea con Francisco De Narváez, que terminó con la publicación de una solicitada en los medios de comunicación para disculparse públicamente con Agustina Ayllón, esposa de Francisco De Narváez, por haber calumniado con datos falsos sobre supuestas fiestas sexuales a la pareja. El ex funcionario había golpeado a trompadas al director de la Agencia tras la publicación de esos datos.

CP