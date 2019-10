Almuerzo secreto entre Massa y Massot en New York con la mira en un futuro sin Macri

por Ezequiel Spillman

Sergio Massa hizo un alto en su gira por EE.UU. para almorzar el pasado domingo 6 de octubre con Nicolás Massot, el ex jefe del bloque del PRO en Diputados, que está estudiando en la Universidad de Yale Relaciones Internacionales. Massa y Massot son amigos hace años. Y hace al menos cuatro que almuerzan o cenan juntos con frecuencia.

Para los dos las cosas cambiaron. Massa volvió a unirse al kirchnerismo y Massot, que milita en las filas de Emilio Monzó, coquetea con un regreso al peronismo en un eventual gobierno de Alberto Fernández. Según pudo saber PERFIL, el candidato a diputado del FDT y Massot hablaron de la vida en general, de la familia de cada uno y luego, por supuesto, de política y de la mirada a futuro de cada uno. En términos generales, ambos creen que, de perder el macrismo en octubre, se abrirá un nuevo canal de vínculos entre oficialismo y oposición. Y en ese futuro habrá otros actores políticos.

Massa intentó convencerlo de que vuelva a la Argentina: el de Tigre quiere incluirlo en un espacio amplio

En el almuerzo, Massot le expresó que tanto él como Emilio Monzó, su mentor y quien le dejará su lugar en la presidencia de la Cámara de Diputados al tigrense en diciembre, tendrán una postura constructiva desde la oposición. Así como durante los cuatro años de mandato de Mauricio Macri el diálogo con el líder del Frente Renovador fue permanente – incluso cuando el presidente y su jefe de gabinete, Marcos Peña, lo criticaban duramente en reuniones privadas - esa dinámica no se detendrá aunque no le toque seguir con una banca, en caso de que el Frente de Todos gane la elección.

Acaso por ello, Monzó nunca dejó de visitar Tigre durante el 2019, para un asado o un partido de truco, pero no puso nunca en el freezer esa relación.

Por su lado, en el almuerzo Massa seguía con la idea de convencer a Massot para que vuelva a la Argentina. La amplitud a la que ha hecho referencia en muchas oportunidades el tigrense incluye a Massot y también a Monzó, al igual que otros actores del oficialismo como Rogelio Frigerio y el viceministro político del Interior, Sebastián García de Luca, quien desde diciembre compartirá el recinto de Diputados con el propio Massa.

Sergio Massa y su reencuentro con Cristina Kirchner: "La primera reunión duró cinco horas"

Según pudo reconstruir PERFIL, Massa y Massot caminaron ayer por la clásica 5ta avenida de NY mientras charlaban y almorzaron, a la vista de todos, en un bello restaurante ubicado sobre el Central Park y 67th llamado “Tavern on the Green”. El lugar estaba lleno y no fueron pocos los curiosos que los reconocieron y y sacaron fotos del encuentro.

Con el paisaje del Central Park como contexto, el restaurante elegido por ambos fue construido en 1870 y fue el sitio de encuentro de presidentes, reyes, aristas y actores desde hace casi 100 años. El dato sobre el almuerzo había sido revelado por Santiago Fioriti en Clarín el domingo.

Hoy Massa continuó su último tramo de su visita a Estados Unidos con dos encuentros clave: por la mañana estuvo reunido con el economista Martín Guzmán, una suerte de discípulo del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz; y luego habló en el Council of Americas. Está previsto que mañana ya esté nuevamente en Argentina.

Por su lado, Massot sigue activo desde EE.UU. Hace un par de semanas había recibido la visita de una delegación monzoísta que fue a visitarlo. Es que la larga mesa del último piso del departamento que tiene Monzó en Avenida Rivadavia, frente al Congreso, nunca fue ocupada desde que el joven diputado dejó el país.

MC