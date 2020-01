Irónico elogio de Juan Grabois a Susana Giménez: "Es la abanderada de la reforma agraria"

El dirigente social de la CTEP Juan Grabois se refirió hoy a los dichos de la conductora de televisión Susana Giménez, quien remarcó que "si hay mucha pobreza, que la gente se vaya al campo".

En respuesta, Grabois aseguró que le gustó el comentario de la diva porque "es una abanderada de la reforma agraria" que él reclama.

El dirigente se expresó así luego de que la diva señalara que hay que "dejar de hablar de pobreza" y recomendara que la "gente se vaya al campo".

"Si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del Norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas...", dijo Giménez.

Al respecto, Grabois señaló: "Susana Giménez habla desde Punta del Este con la heladera llena y gastando miles de dólares por día, pero no es una dirigente política, no se le puede exigir nada".

En tanto, el dirigente subrayó que no es parte de este gobierno y consideró que "tiene que haber una distancia razonable entre los movimientos populares, que defienden ciertos intereses, y el Gobierno".

"Apoyo a Alberto (Fernández) y a Axel (Kicillof), pero no soy parte del gobierno. No me cabe el `albertofernandezometro`", deslizó en declaraciones a Futurock. A su entender, "el rol de interpelar es bueno para el proceso, para evitar errores".

De todos modos, manifestó que le gusta "lo que está pasando con el gobierno de Alberto", aunque "anda medio lenteja en algunas cosas, sobre todo de la agenda social".

"Con la agenda de tierra, techo y trabajo, que es urgente, venimos medio lento. Hay que pisar el acelerador en esas cuestiones. Nosotros apoyamos el sentido de la Ley Impositiva.

Pero es insuficiente como mecanismo para salir de la situación en la que estamos, es una reforma moderada. Sin embargo, nos preocupa que no la quieran dejar pasar", agregó.

