El oficialismo ratificó las autoridades en el Senado pero siguen los cruces por la Bicameral

El oficialismo libertario se anotó ayer un triunfo parcial con la ratificación de las autoridades en el Senado que ya había logrado aprobar el 13 de diciembre pasado, aun en contra del criterio de la principal oposición de Unión por la Patria que consideraba que debían designarse en febrero.

En ese esquema, Bartolomé Abdala (LLA) como presidente provisional y segundo en la línea de sucesión presidencial, Silvia Sapag (UP) como vicepresidenta, la radical Carolina Losada como vicepresidenta primera y Alejandra Vigo, cercana al gobernador cordobés Martín Llaryora como vicepresidenta segunda.

Al término de la sesión que se extendió por unas dos horas, Villarruel consideró que el resultado fue positivo para el oficialismo porque volvió a alcanzar la mayoría que había logrado conseguir en diciembre para confirmar las autoridades.

Es que el kirchnerismo optó en este caso por sumarse a votar las autoridades por unanimidad, con lo que tuvieron 71 votos a favor, sobre un total de 72 senadores que componen el cuerpo, ante el reconocimiento de que no tenía el número suficiente para rechazar la composición en la que incluyeron en esta oportunidad a la senadora Sapag dentro del cuadro de autoridades.

Durante la sesión, hubo una docena de cuestiones de privilegio de parte de integrantes de Unión por la Patria, una de las cuales formulada por la senadora María Eugenia Duré motivó un cruce con Villarruel, ya que la acusó de hacer campaña con el hecho de ser hija de un veterano de Malvinas. “Le voy a pedir que cuando se refiera a la Causa Malvinas, tenga el respeto de no usarla para politiquería barata”, retrucó la vice a su turno.

Otra de las cuestiones de privilegio tuvo que ver con la disputa entre el oficialismo y la oposición por el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que tiene como misión central el análisis del DNU 70/2023 que recién se comenzó a realizar el último jueves.

Precisamente, la senadora riojana Florencia López (UP) se refirió a Villarruel como la “máquina de impedir” por no habilitar el funcionamiento.

Si bien el oficialismo puso en marcha el trabajo en la comisión el pasado jueves, solo pudo nombrar a Juan Carlos Pagotto como su presidente pero por falta de acuerdo no se eligió al resto de las autoridades.

El kirchnerismo cuestionó la integración de la comisión por considerar que se había vulnerado la representación de ambas cámaras, ya que consideraban que les correspondía un senador y un diputado más de los que finalmente aportaron.

Según se acordó, la comisión trabajará los jueves y en ese contexto tres de sus integrantes , los radicales Víctor Zimmerman y Francisco Monti, junto al correntino Carlos Espínola enviaron ayer una misiva a Pagotto para pedirle la presencia en la comisión del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y otros funcionarios como Luis Caputo, Armando Guibert, Mario Russo, Omar Yasín y el nuevo director de Anses, Mariano De los Heros, para “que informen alcances e impacto del DNU del Poder Ejecutivo Nacional”.

“No fue senador y yo no soy su viuda”

Sobre el final de la sesión preparatoria en el Senado, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, le realizó un planteo a la titular del cuerpo, Victoria Villarruel, acerca de adónde había sido movido el busto del expresidente Néstor Kirchner que se encontraba originalmente en el Salón de las Provincias.

Con firmeza, Villarruel le respondió que el busto había sido movido “al archivo” porque Kirchner “no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda”, en directa referencia a su antecesora. En declaraciones posteriores, la vice aclaró además que se trataba de una figura considerada como un referente para un espacio político en particular y que no tenía representatividad para el Senado. Horas más tarde, los senadores del bloque K trasladaron la estatua homenaje a las oficinas propias y se sacaron una foto conjunta con la leyenda: “El busto ya está con nosotros #NéstorViveEnElPueblo”. Entre ellos estaba su hermana, la exgobernadora y ahora senadora Alicia Kirchner.