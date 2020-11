El Senado retoma el lunes el debate para reformar el Ministerio Público

Con Oscar Parrilli a la cabeza y bajo la supervisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Senado retomará el lunes la discusión sobre la posible reforma del Ministerio Público Fiscal a partir de tres proyectos que presentó la oposición y que el kirchnerismo se apropió en función de su conveniencia.

En la tercera reunión de la Comisión de Justicia convocada para discutir las modificaciones, que tienen como objetivo central la remoción del procurador general interino Eduardo Casal, será el turno de las exposiciones de los invitados por Juntos por el Cambio.

Con la disposición a presentar especialistas propios, la oposición demostró su intención de seguirle el juego al oficialismo, que desnuda en esta movida el desacuerdo interno sobre la trabada postulación de Daniel Rafecas al cargo. La jugada opositora ya había quedado plasmada en las conclusiones del encuentro de la mesa nacional de conducción de Juntos por el Cambio que dejó en claro que se expedirá sobre el asunto “en el momento en que el oficialismo en el Senado de la Nación tome la decisión de avanzar e impulsar el pliego propuesto por el Presidente de la Nación”.

Si bien la oposición también maneja fuertes desacuerdos sobre la cuestión, eligió tirar la pelota del lado del kirchnerismo donde no hay estrategia unificada. Una de las señales fue el acuerdo para participar de las reuniones de comisión y no vaciar los encuentros virtuales como en otras experiencias.

En ese contexto, sonó fuerte la crítica del diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau hacia la ministra de Justicia Marcela Losardo, que ratificó la postulación de Rafecas y pidió que el Congreso avance. “Lo extraño es que la ministra haya aparecido solamente para esto. Hace seis meses estamos debatiendo cuestiones judiciales como el caso Stornelli, la situación de Casal y la reforma de la Justicia, nada más y nada menos”.

En el caso de que se motorice la reforma en el Senado, debería pasar luego por la Cámara de Diputados, donde Sergio Massa está piloteando una buena cantidad de proyectos polémicos como el Aporte Solidario y Extraordinario y la reforma judicial que no terminan de lograr el acuerdo interno y en general, y sin dudas le resultaría una nueva complicación. No obstante, de manera informal ya hizo saber que “hará lo que le pida el Presidente”, pese a que aún no dialogaron ningún esquema sobre el tema.

Para el próximo lunes fueron convocados el doctor en Derecho Néstor Sagues, la constitucionalista Marcela Basterra, el ex diputado y ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut José Raúl Heredia y el vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Raúl Toranzos.

El último lunes, durante las presentaciones de los referentes más cercanos al oficialismo, hubo una defensa sobre la necesidad de modificación de la condición de vitalicio del procurador pero también sonó fuerte la exposición del titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Alberto Binder, que reforzó la importancia de que el procurador sea elegido con los dos tercios del Senado para tener la mayor legitimidad. La postura del especialista tiene que ver más con el ala cercana al presidente Alberto Fernández y si bien reactivó algunos análisis a nivel interno, no hay una postura con ventaja.