El exjefe Montonero Fernando Vaca Narvaja se postuló como candidato a intendente de Bariloche

El exintegrante y dirigente de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja, lanzó su candidatura por la intendencia de Bariloche con el partido Unión por el Movimiento Popular (UMP), que apoya a la fórmula Fernández-Fernández, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

El exmontonero, de 71 años, lanzó un video para dar a conocer su candidatura, donde hace un recorrido por su trayectoria en la función pública tanto en Río Negro como en la provincia de Buenos Aires, y reivindica su lucha y la resistencia contra la dictadura cívico-militar.

"En lo personal, me he desempeñado como ministro de Obras Públicas en la provincia, como presidente del Tren Patagónico, como secretario de industria en la provincia de Buenos Aires", detalla Vaca Narvaja. Luego señala: "Y como todos saben, he pertenecido a la organización Montoneros participando en la resistencia a las dos últimas dictaduras cívico militares que asolaron nuestro país. He afrontado estas responsabilidades con compromiso militante, con honestidad y haciendo realidad aquello que, en equipo, se había proyectado".

Más adelante, el postulante sostiene que "es urgente atender la situación social, económica e institucional de Bariloche, restaurar derechos ejecutando obras prioritarias y terminándolas a término, promover la generación de empleos, jerarquizar la estructura municipal, optimizar sus recursos”. Además, manifiesta en el video su apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos: “Queremos construir el futuro con todos y todas. Por eso los convoco a acompañar a Alberto y Cristina para transformar la ciudad. Por eso decimos Un Solo Bariloche".

Fernando Vaca Narvaja es hoy el único sobreviviente de lo que se conoció como la Masacre de Trelew: en 1972, un grupo de montoneros escapó de la cárcel de Rawson y planeaban volar a Chile para buscar asilo. Pero fueron encontrados y fusilados, y de esa masacre sobrevivieron cinco personas incluido Fernando; luego tres de ellos fueron desaparecidos o asesinados por la dictadura militar, y Enrique Gorriarán Merlo, el otro sobrevivivente, murió en 2006.

Su militancia lo llevó a exiliarse en México, donde nacieron los hijos fruto de su matrimonio con María Fleming, Camilo y Sabino. En 2003 fue detenido luego de que el juez Claudio Bonadio lo encontrara responsable del “secuestro, privación ilegítima de la libertad, posterior desaparición forzada y homicidios” de 15 militantes montoneros que participaron de la segunda denominada “Contraofensiva” de 1979 contra la dictadura militar.

El consuegro de Cristina con estricto bajo perfil

Por esta situación judicial Vaca Narvaja estuvo preso 68 días hasta que la Cámara Federal desestimó los cargos y lo liberó. Fernando además tuvo una gomería en Paternal, donde trabajaron sus dos hijos, y luego en 2007 se mudó a Bariloche. En Río Negro fue presidente de Tren Patagónico y ministro de Obras Públicas.

Su hijo Camilo Vaca Narvaja —expareja de Florencia Kirchner y padre de la hija de ambos, Helena— compartió el video en redes sociales con un mensaje de apoyo. “Un ejemplo de lucha y voluntad infinita. Te banco viejo! Hasta la Victoria Siempre”, publicó en Twitter.

Un ejemplo de lucha y voluntad infinita. Te banco viejo! Hasta la Victoria Siempre ✌🏼✊🏼 pic.twitter.com/bMgX4lMeL0 — Camilo Vaca Narvaja (@VacaNarvaja) June 25, 2019

A.G./F.F.