El ministro del Interior, Guillermo Francos, cuestionó este sábado al cineasta Adolfo Aristarain por llamar a "ganar la calle hasta que caiga el Gobierno", una declaración que incluso le valió dos denuncias.

La polémica se encendió a partir de una columna de opinión del creador de "Tiempo de revancha", escrita en Página 12, donde llama "bufón" al presidente Javier Milei, trata de "zombies" a quienes votaron al libertario y antes a Mauricio Macri, y agrega: “No hay que darles tiempo. Hay que ganar la calle. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado: hasta que caiga el gobierno”.

Pronto aparecieron las críticas, de distinto calibre, aludiendo a que el mensaje instaba a realizar una acción antidemocrática. Francos, que es uno de los ministros con mayor centralidad en el gobierno de La Libertad Avanza, respondió este sábado que "tomó a mal" los dichos.

"Me parece que es ridículo. Porque es una declaración golpista, una declaración que no es propia de un hombre de la democracia. Milei es un presidente que ganó hace un mes y medio con el 56% de los votos. ¿Quién es Aristarain, no? ¿Un director de cine? ¿A quién representa?", comenzó.

El titular de la cartera de Interior, que defendió esta semana el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, continuó: "Es un hombre de pueblo, pero él habrá votado en contra seguramente por sus ideas. ¿Pero entonces qué? ¿El 56 por ciento de los argentinos que lo votó a Javier Milei está equivocado? Entonces digo que si Aristarain quiere gobernar, que haga como le dijo una vez Cristina Kirchner a Javier Milei: ‘Arme un partido’", chicaneó en diálogo con Radio Mitre.

Envalentonado, continuó: "Bueno, Milei armó una propuesta y ganó. ¡Aristarain, armá un partido! ¿Vos querés una cosa distinta? Armá un partido y presentate a elecciones. Pero no vayas contra la decisión del pueblo ¿no? Porque lo que él propone es ir contra la decisión del pueblo".

Las denuncias contra Adolfo Aristarain

Este viernes 12 de enero se supo que el fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente al director de cine por instigación a cometer delito, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva.

La segunda denuncia que se conoció la hizo el abogado Santiago Dupuy de Lome en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo y del fiscal Ramiro González. Para el letrado, Aristarain incurrió en los delitos de sedición y apología del crimen. “Al parecer el denunciado no sabe que el actual gobierno fue elegido en forma democrática por una mayoría del pueblo al que a los que él agravia de una forma grave y anti democrática”, dice un pasaje del texto.

Y agrega: “Esta actitud sediciosa y golpista no puede ni debe ser pasada por alto ni tampoco se puede tomar como libertad de opinión, ya que él está llamando a voltear al gobierno democrático”.

