Garro confirmó el triunfo de Alak en La Plata: “Decidimos respetar la institucionalidad democrática”

Con una publicación titulada “Mensaje a los platenses”, el actual intendente de la capital bonaerense, Julio Garro, reconoció su derrota ante el candidato de Unión por la Patria, Julio Alak. Luego de alargar la definición por la ajustada diferencia en el resultado, Garro sostuvo que decidió “respetar la institucionalidad democrática”.

“Quiero aclarar algunas cuestiones”, comenzó su mensaje. “Luego de las elecciones, con el equipo encontramos diferentes irregularidades, por eso pedimos la apertura de 79 urnas”, explicó.

Como, según señaló, encontraron que Unión por la Patria había perdido por 241 votos, Juntos por el Cambio había recuperado 43 y que “defendieron” votos más de La Libertad Avanza. “Nunca se trató de una discusión ideológica, se trató de defender lo que cada uno de ustedes eligió”, aclaró.

“Por eso pedimos la apertura de 200 urnas más, porque sabíamos que la tendencia no cambiaría. El juzgado entendió que no debía autorizar esa apertura y luego de evaluar con mis equipos, decidimos respetar la institucionalidad democrática, respetar el fallo y no tener a todos los platenses como rehenes de la incertidumbre”, señaló.

“Ahora vamos a trabajar para garantizar una transición ordenada y en paz, como los platenses merecen. Ya estuve en contacto con Julio Alak para avanzar y ponerme a disposición para el traspaso más transparente de la historia de la ciudad desde el 83 hasta acá”, concluyó.

La justicia había confirmado el triunfo de Alak

El jueves 2 de noviembre la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires había hecho oficial como ganador al candidato de Unión por la Patria y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak.

Las autoridades rechazaron el pedido de Garro reabrir todas las urnas, ya que "el plazo establecido para formular reclamos del escrutinio definitivo venció el 31 de octubre a las 18 horas".

Por lo que establecieron que "la diferencia inicial entre una y otra agrupación no se ha revertido", por lo que se proclamó ganador Alak en una elección muy ajustada.

Durante esa jornada se habían abierto las 79 urnas que restaban contabilizar tras el escrutinio provisorio. Allí encontraron que una de las urnas que se ordenaron abrir estaba llena de sobres, pero no tenía boletas y, en otro caso, según autoridades de JxC, no había boletas dentro de la urna, pero los datos figuraban cargados en las actas y firmadas por fiscales y el presidente de mesa.



RB / Gi