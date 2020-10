Gollan pidió a la oposición "no jugar a la necropolítica" con la pandemia

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que mañana presentará un nuevo informe ante la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia de la Legislatura, y pidió a la oposición "no jugar a la necropolítica" en el marco de la pandemia de coronavirus.

En una conferencia de prensa que encabezó esta mañana en la Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el titular de la cartera sanitaria expresó que mañana, a partir de las 15, ambos se presentarán para dar el informe del Poder Ejecutivo ante los legisladores. "Mañana vamos a estar como cada vez que la oposición nos citó, dando informes, dando cuenta de cómo viene la pandemia y respondiendo todas las preguntas que los señores diputados y senadores nos quieran hacer", manifestó Gollan.

No obstante, dijo que "llama la atención que (desde Juntos por el Cambio) hablen de interpelación cuando no existe esa figura jurídica en la provincia", dijo y evaluó: "Se ve que algunos legisladores no conocían ese hecho".

Con todo, dijo que mañana estará "dando cuenta de cómo viene la pandemia y respondiendo todas las preguntas que deseen formular".

En ese sentido, el ministro consideró que "es lamentable que quieran jugar a la necropolítica" y pidió "no hacer politiquería barata" con este tema cuando "todos los teléfonos del Gobierno están abiertos" para responder consultas.

A la vez, pidió a los legisladores del macrismo que, si son ellos los que tras la presentación no hacen preguntas, "después no digan que nosotros no contestamos". "La Provincia desarrolló un sistema único de registros y de gestión de camas, que es patrimonio de todos los bonaerenses. Deberían estar ellos también orgullosos de ese sistema", opinó.

Con todo, dijo que mañana estará "dando cuenta de cómo viene la pandemia y respondiendo todas las preguntas que deseen formular". En ese sentido, el ministro consideró que "es lamentable que quieran jugar a la necropolítica" y pidió "no hacer politiquería barata" con este tema cuando "todos los teléfonos del Gobierno están abiertos" para responder consultas.

