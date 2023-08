Grabois, lejos de las críticas, apuesta a un límite

La semana para Juan Grabois, precandidato presidencial por Unión por la Patria, terminó convulsionada: una dirigente de su espacio, Natalia Zaracho, diputada nacional, fue involucrada en el crimen de Morena Domínguez y, a raíz de lo sucedido en el municipio de Lanús, suspendió su cierre de campaña. Pero, puertas adentro, el tema no generó impacto y aspiran a realizar una elección que sirva para marcarle la agenda a la alianza oficial.

La legisladora se defendió por todos los medios posibles y dijo que no “es una víctima” tras los dichos del secretario de Seguridad de la mencionada localidad, Diego Kravetz, quien afirmó que Zaracho defendió a uno de los detenidos por la muerte de Morena. “Salieron a decir que había defendido a ese pibe para que no lo lleven detenido cuando en realidad fue para que no haya un abuso policial”, comentó.

Por el hecho en el distrito de Néstor Grindetti, Grabois dio de baja su acto final de campaña y aguardará resultados el domingo en el Teatro Verdi, que está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasó en los últimos meses, con el dirigente del Frente Patria Grande desafiando a Sergio Massa, fue positivo, tal como recalca ante PERFIL Itai Hagman, asesor económico del dirigente social.

Si bien reconoce que la campaña dentro de la coalición fue “desigual”, en materia de recursos y discursos, cree que Grabois instaló una agenda particular, relacionada con planteos de Cristina Kirchner. Y que recibirá un apoyo por parte de la militancia descontenta con la postulación de Sergio Massa. “Hubiese sido malo a nivel estratégico y electoral una sola candidatura, la de Massa, en UxP. Juan es un límite al giro de derecha del sistema político”, expresó el dirigente.