Helena volvió el viernes y ahora se queda con su papá

por Agustín Gallardo

Desde que Florencia Kirchner está internada en Cuba, tanto el cuidado como el contacto con su hija, Helena, no ha sido una cuestión que ha dejado al azar la familia de la ex presidenta Cristina Kirchner. Camilo Vaca Narvaja, ex pareja de Florencia, es quien se encarga de la pequeña de cuatro años. Lo hace con la ayuda de su madre y de la propia ex mandataria.

“Me encargo de ella, pero ayudan mucho las abuelas”, había dicho a PERFIL el propio Camilo, quien a comienzos de julio pasado viajó a La Habana para ir a buscar a su hija y traerla de regreso a la Argentina. En aquella oportunidad, Helena había viajado antes con Cristina. La idea había sido celebrar las tres juntas el cumpleaños de la nieta de la ex presidenta.

En el viaje que vuelve a emprender hoy, según pudo saber PERFIL, la candidata a vicepresidenta lo hará sin la menor. Algo que sí había hecho el pasado 11 de septiembre, según confirmaron desde el entorno de la ex mandataria.

De acuerdo con el relato de Vaca Narvaja, la familia lleva con sumo cuidado el tema de cómo le informan a la niña el estado de salud en el que se encuentra Florencia. “Tratamos de no hablarle mucho, pero por supuesto que sabe que su madre está en Cuba por temas de salud. La verdad es que Cristina es una abuelaza y siempre estuvo presente en todo este difícil proceso”, contó Camilo, quien cada vez que es consultado prefiere no dar detalles de la salud de su ex pareja.

Con respecto al contacto entre Helena y Florencia, el ex yerno de Cristina aseguró que se comunican a través de internet. “Florencia habla todos los días con su hija por video llamada”, detalló. Sin duda, para Vaca Narvaja el cuidado de Helena es un tema fundamental que supera cualquier cuestión ligada a su rol de ex pareja de Florencia. “Nuestra hija es una prioridad y siempre voy a estar para acompañar a la familia”, expresó.