La carrera por la gobernación de Río Negro para 2027 ya encendió los motores, pero dentro de La Libertad Avanza el principal obstáculo no es la oposición, sino el fuego amigo. Mientras la Casa Rosada pide bajar los decibeles y dejar la rosca electoral para más adelante, el diputado nacional Aníbal Tortoriello decidió pasarse todos los semáforos en rojo. El ex dirigente del PRO, reconvertido recientemente a las filas libertarias, se autopercibió como el único nombre puesto para pelear por el sillón provincial, desatando un cortocircuito inmediato con los armadores de Karina Milei, que tuvieron que salir a pararlo en público.

El apuro del legislador quedó blanqueado durante una entrevista con la emisora local Medios del Aire. Sin dejar margen para la duda, Tortoriello aseguró que será el candidato a gobernador del espacio "sin ninguna duda". Para sostener su postulación prematura, sacó a relucir su currículum reciente: recordó que el año pasado, cuando todavía se movía bajo el universo macrista, fue la propia cúpula nacional de LLA la que lo fue a buscar para encabezar la boleta de diputados. Según su lectura, esa invitación no fue casualidad, sino el resultado de mediciones y encuestas que avalan su peso territorial.

Aníbal Tortoriello "se saltó" el manual de estilo oficialista

Sin embargo, este operativo chocó de frente contra el manual de estilo oficialista, que prohíbe terminantemente hablar de candidaturas durante este año. El encargado de ponerle el freno al diputado fue Damián Torres, apoderado y vicepresidente del partido a nivel provincial. En un tenso diálogo con Voz Radio, el dirigente le bajó el precio a la jugada de Tortoriello catalogándola como un simple "deseo", le recordó que es apenas "uno de los posibles candidatos" y avisó que hoy no hay "ninguna definición específica" sobre la mesa.

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Para que no queden dudas de quién maneja realmente la cuestión, Torres le explicó cómo funciona la cadena de mandos en el ecosistema mileísta. "Tenemos una línea política en el país, el objetivo es que el Presidente reelija y que el modelo siga", disparó, dejando en claro que será la mesa de conducción nacional la que evaluará el escenario a medida que se fijen los calendarios. El mensaje fue transparente: no hay ningún tipo de apuro y nadie tiene el pasaje asegurado con tanta anticipación.

Toda esta guerra de egos pisa sobre un terreno que ya viene bastante minado para los libertarios en Río Negro. El año pasado, el armado local tembló fuerte con la lluvia de carpetazos que le cayó a Lorena Villaverde, que en ese momento era la dueña del partido y candidata al Senado. En plena campaña le sacaron los peores trapitos al sol: le desempolvaron una vieja causa por narcotráfico en Estados Unidos del año 2002, embargos por venta de lotes en Las Grutas y hasta supuestos lazos comerciales con gente investigada por lavado de activos.

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El costo del escándalo y la calculadora de Weretilneck

Con el sistema de Boleta Única de Papel que rige en la provincia, el desorden le salió carísimo a la boleta libertaria para el Senado, donde cayeron por apenas 559 votos. Si bien el espacio rescató una banca, el resto de la Cámara alta le hizo la cruz a Villaverde y le bloqueó la jura. Sin margen de maniobra, tuvo que quedarse en Diputados y soltar el volante de la conducción partidaria. Lo loco de la elección fue que, en el tramo para diputados, Tortoriello logró salir ileso del barro y arrastró una victoria por más de 4.700 votos.

Con Villaverde corrida de la escena, el vacío de poder lo copó rápido su compañero de fórmula, Enzo Fullone. El dirigente hizo cartón lleno: no solo se sentó en la banca del Senado que había ganado el espacio, sino que también se guardó las llaves de la presidencia del partido en Río Negro. Hoy por hoy, Fullone es el nuevo hombre fuerte de la provincia y el otro gran competidor en la carrera por la gobernación. Esta interna latente explica perfecto por qué Tortoriello decidió primerear a todos y autoproclamarse candidato.

Mientras los libertarios intentan ordenar su propia interna, el gobernador Alberto Weretilneck mira la película comiendo pochoclos desde la comodidad del poder. El mandatario patagónico es fanático de desdoblar los comicios (suele llamar a votar en abril, obligando a cerrar listas en pleno febrero), pero su estrategia para 2027 va a depender de lo que pase a nivel nacional con la posible suspensión de las PASO. Si esa reforma avanza, Weretilneck no descarta patear las urnas para mayo. ¿El objetivo? Ganar un par de meses de oro para inauguraciones y mostrar mejoras en las rutas nacionales.

TC