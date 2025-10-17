Javier Milei recorrerá Tres de Febrero, Santiago del Estero y Tucumán en la recta final de la campaña electoral

Tras su paso por Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con Donald Trump, el presidente Javier Milei retomará este viernes sus actividades de campaña en el distrito bonaerense de Tres de Febrero. Será una de las últimas escalas antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, con un acto que marcará su regreso pleno a la agenda electoral.

A las 17:00, el mandatario se mostrará junto al intendente local, Diego Valenzuela —primer dirigente del PRO que dio el salto a La Libertad Avanza (LLA)—, la candidata a senadora y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el diputado del PRO y cabeza de lista de diputados bonaerenses, Diego Santilli; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

La modalidad será la misma que utilizó en todos sus actos de campaña: una caravana por las calles más transitadas del municipio.

Como en las ocasiones anteriores, Milei se ubicará en la parte posterior de una camioneta para dirigirse al público mediante un megáfono. Desde allí, pronunciará un discurso ante sus simpatizantes, centrado en el ya conocido mensaje de campaña: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

En tanto, el sábado el jefe de Estado viajará al interior del país. Por la mañana, a las 10:30, tiene previsto aterrizar en Santiago del Estero y, hacia las 18:30, encabezará otra caravana en Tucumán, donde estará acompañado por los candidatos locales.

Javier Milei y Diego Santilli

En la capital santiagueña recorrerá la zona junto a Laura Godoy, candidata a diputada nacional, y Tomás Figueroa, aspirante al Senado. Más tarde, en San Miguel de Tucumán, compartirá la jornada con el postulante a diputado Federico Pelli.

Milei habló sobre Santiago Caputo y posibles cambios en su Gabinete

Durante una entrevista este jueves con Esteban Trebucq en LN+, el presidente Javier Milei admitió que su asesor Santiago Caputo podría incorporarse formalmente al Gobierno después de los comicios del 26 de octubre.

Al ser consultado sobre si Caputo tendría “una función central en el Gabinete”, el mandatario respondió: "Absolutamente".

De todos modos, evitó confirmar detalles sobre eventuales modificaciones en su equipo. “No se adelantan los nombres. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticipar que va a tener un cargo, lo mata”, explicó.

Por último, el jefe de Estado vaticinó “inflación cero” para agosto de 2026 y consideró que un buen desempeño electoral para La Libertad Avanza será “el que permita conseguir el tercio (en Diputados) para defender las medidas del gobierno”.

