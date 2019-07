Jorge Macri contra Axel Kicillof: "Tiene una mirada marxista"

Jorge Macri, se sumó a los dichos del precandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, quien tildó de marxista al candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof . "¿Se le curó esa mirada con el tiempo? No lo sé", precisó el intendente de Vicente López.

"Formación marxista la tuvo ¿sigue siéndolo?, se le curó esa mirada con el tiempo, no lo sé. Ahora que creyó en eso y la formación la tuvo, la tuvo. Algunos de los ejercicios de su rol me parece que lo demuestran, el dibujar los índices y avalar que el Indec ponga lo que uno quiere tiene mucho que ver con una lógica de un Estado que se impone y al que no le importa la verdad sino que construye un relato más allá de lo que está ocurriendo afuera como si la gente no supiera de qué se trata la inflación", sostuvo Macri en declaraciones al programa Terapia de Noticias emitido por La Nación +.

De este modo, el funcionario indicó: "El debate en la Argentina es entre libertad y la democracia o un régimen que nos llevaba camino a Venezuela, es como cuando en el colegio te dicen: 'Dime con quién andas y de diré quién eres". Asimismo, analizó la situación económica y aseveró: "Hay una percepción de que los nuevos ajustes de salario le van ganando a la inflación de cada mes, y en general es así aunque no hay nada que festejar". Para él, esto permite que crezca el consumo. "Mucho de lo que viene como transformación no requiere del concepto del ajuste", explicó.

Cumbre y críticas. En su discurso del miércoles 10 de julio, Pichetto estuvo con el presidente Mauricio Macri; la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en el marco de la Cumbre de Juntos por el Cambio realizada en Parque Norte, de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán dentro de un mes.

Allí, el rionegrino se mostró crítico con Kicillof, de quien indicó: "Además de tener conformación marxista, expresa potentemente que La Cámpora va a gobernar la provincia de Buenos Aires".

Ante esto, el exministro de Economía salió a responderle y aseguró: "Es un intento de desviar la atención y que discutamos otras cosas; es una cuestión de marketing, de intento de manipular al electorado tirándole cosas y generando prejuicios, demonizando y estigmatizando".

F.D.S./EA