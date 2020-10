José Cano: "Perseguir magistrados pareciera haberse tornado en una obsesión kirchnerista"

La fuerte ofensiva del diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau contra la Corte Suprema generó una respuesta casi inmediata por parte de la oposición. El legislador José Cano calificó los dichos de su par en la Cámara baja como una “velada amenaza” al máximo tribunal.

"Veo que esta Corte está muy por detrás de los niveles que se alcanzaron desde el inicio de la democracia", afirmó Moreau, al hacer referencia a la decisión adoptada la semana pasada por el máximo tribunal planteado por los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, del TOF 7 para evitar volver a sus tribunales originales.

Además, el legislador apoyó el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz por un supuesto "mal desempeño y eventuales delitos" en el ejercicio de sus funciones presentado por su compañera de bancada y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley. "Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Esta es una Corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”.

Carece un anuncio de esta naturaleza, de la mínima vergüenza republicana y transmite una velada amenaza al Alto Tribunal, dijo Cano Las afirmaciones del diputado generaron un fuerte repudio por parte de la oposición. “El anuncio de Moreau de promover juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema, evidentemente se erige en un oscuro mensaje a la Magistratura toda. Carece un anuncio de esta naturaleza, de la mínima vergüenza republicana y transmite una velada amenaza al Alto Tribunal”, consideró Cano en declaraciones reproducidas por la agencia Télam.

“La modalidad de perseguir e intentar desplazar magistrados pareciera haberse tornado en una obsesión kirchnerista. Una conducta anti republicana de este calibre, sencillamente sume en la vergüenza a sus verdaderos ideólogos que encuentran gestores dispuestos a hacer el trabajo sucio”, destacó Cano.

En esa línea, el diputado opositor sostuvo: “Condeno enérgicamente estas persecuciones de claro tinte político, poco responsable y sepa Moreau y sus mandantes que a pesar de sus deseos, no podrán llevarse por delante las instituciones para implantar tribunales con perfiles como el de (Norberto) Oyarbide al que seguramente extrañan”.

Asimismo, Cano indicó que Moreau “debe reflexionar sobre su proceder y entender que más allá del transfuguismo en el que ha basado su actividad política, existen valores republicanos que deben ser preservados por sobre la genuflexión y la rendición ideológica”.

Fuerte ofensiva de Leopoldo Moreau contra la Corte Suprema: "Está agotada"

El ex miembro del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi también se pronunció en contra de la postura del oficialismo para con la Corte Suprema. Al respecto, el letrado precisó que a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, Máximo, "les molesta la división entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial", y aseguró que "no puede convivir con nada que no sean ellos mismos".

En diálogo con el programa Alguien Tiene que Decirlo, que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, Fargosi señaló que "es preocupante la cantidad de gente del kirchnerismo que fue infiltrando en el Poder Judicial".

"El kirchnerismo también está acostumbrado a que la gente se la asuste pero en su entorno tiemblan", sentenció. Y luego el letrado aclaró: "Cuando decimos kirchnerismo hablamos de Cristina y Máximo, no hay un tercero en el kirchnerismo, el resto son sus secuaces y alcahuetes".

B.D.N.MC